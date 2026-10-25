Kuriose Zeremonie: Kronprinzessin Catharina-Amalia wird nass

Diese Dusche dürfte Kronprinzessin Catharina-Amalia (22) so schnell nicht vergessen: Die niederländische Thronfolgerin beendete im Hafen von Den Helder ihren Marinekurs an Bord des Segelschiffs Statsraad Lehmkuhl – und zwar klitschnass. Bei der abschließenden Beförderungszeremonie bekam die 22-Jährige vor den Augen ihrer Kadettenkameraden kurzerhand einen ganzen Eimer Meerwasser über den Kopf gekippt. Trockene Kleidung war an diesem Tag laut Svensk Damtidning allerdings generell Mangelware, da auch die übrigen Teilnehmenden bei der feuchtfröhlichen Prozedur ordentlich durchnässt wurden. Nach dem Schwall kühlen Salzwassers darf sich Catharina-Amalia nun offiziell mit dem militärischen Rang Sergeant schmücken. Glanz und Gloria sehen auf royalen Schnappschüssen zwar meist anders aus, doch in diesem Fall gehörte die triefnasse Frisur einfach zum Programm.

Bei der erfrischenden Meerwasserdusche handelt es sich um einen festen Brauch, der seit jeher mit der Beförderung der Kadetten zum nächsthöheren Rang verbunden ist. Der Einsatz auf der Statsraad Lehmkuhl war dabei nur eine von mehreren Praxisstationen, die Catharina-Amalia im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung durchläuft. Die Thronfolgerin lernt die niederländischen Streitkräfte derzeit von verschiedenen Seiten kennen, was ihr große Freude zu bereiten scheint.> Bereits im Frühjahr hatte sie einen Kurs bei der Luftwaffe absolviert, nun folgte also der maritime Teil des Programms. Zwischen Tauwerk, Segeln und Kommandos auf hoher See dürfte die Zeit an Bord deutlich weniger glamourös gewesen sein als ein Empfang im Palast – dafür umso lehrreicher.

Für viele junge Thronfolger Europas gehört eine militärische Ausbildung inzwischen fest zum Weg in ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt. Auch in der Generation von Catharina-Amalia sammeln gleich mehrere Royals entsprechende Erfahrungen. Ingrid Alexandra von Norwegen (22) absolvierte eine 15-monatige Ausbildung bei einem Ingenieurbataillon. In Dänemark dient Kronprinz Christian (21) als Leutnant und Zugführer bei der Leibgarde. Und Belgiens Kronprinzessin Elisabeth legte bereits an der Royal Military Academy den belgischen Offizierseid ab. Bevor es auf den Thron geht, stehen Drill, Dienstgrade und Disziplin auf dem Stundenplan. Ob dabei allerdings auch anderswo Eimer mit Meerwasser zum Einsatz kommen, ist nicht überliefert.

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Imago Kronprinzessin Catharina-Amalia wird an Bord der Statsraad Lehmkuhl nach ihrer Beförderung zum Sergeant mit Salzwasser übergossen, Oktober 2026

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Imago Prinzessin Amalia bei der Eröffnung der FEI World Championships 2026 in Aachen

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Getty Images König Willem-Alexander, Königin Máxima, Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane bei der Sommerfotosession in Den Haag