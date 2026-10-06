Nach Harvard-Abschluss: Wo steckt Prinzessin Elisabeth?

Prinzessin Elisabeth (24) von Belgien macht sich rar: Seit rund zweieinhalb Monaten war die Thronfolgerin bei keinem regulären offiziellen Termin mehr zu sehen. Dabei läuft der royale Kalender nach der Sommerpause längst wieder auf Hochtouren. Ihr vorerst letzter offizieller Einsatz war der belgische Nationalfeiertag am 21. Juli 2026, an dem sie gemeinsam mit ihrer Familie an den Feierlichkeiten teilnahm. Das auffallend leere Programm sorgt deshalb für Fragen: Wo hält sich die Prinzessin aktuell auf? Und hat sie sich nach den Studienjahren womöglich bewusst eine längere Pause genommen? Ein mögliches Sabbatjahr wurde vom belgischen Palast bislang jedenfalls nicht angekündigt.

Vor ihrer Auszeit hatte Prinzessin Elisabeth zunehmend wichtige Aufgaben übernommen. Nach dem Studienabschluss empfing sie unter anderem das japanische Kaiserpaar bei dessen Ankunft zum Staatsbesuch in Belgien am Flughafen. Dass ihr Terminkalender nun so leer bleibt, kommt daher überraschend. Eine Pause mit Reisen oder ehrenamtlicher Arbeit wäre nach ihren Studienzeiten in Oxford und Harvard allerdings nicht völlig ungewöhnlich. Nach ihrer Graduierung in Boston hatte Elisabeth gegenüber Medien erklärt, Reisepläne nicht auszuschließen. Ein damaliges Gerücht dementierte sie jedoch: Demnach habe sie angeblich von den Kanaren aus mit einem Segelboot den Atlantik in Richtung Karibik überqueren wollen. Zugleich stellte sie klar, dass sich an ihren Pflichten als Thronfolgerin vorerst nichts ändern werde. Auch bei den belgischen Handelsmissionen soll sie nach dem Rückzug ihrer Tante Prinzessin Astrid nicht sofort einspringen – diese Rolle übernimmt zunächst Königin Mathilde.

Zeitdruck für einen pralleren Terminkalender scheint Prinzessin Elisabeth nicht zu haben. In einer gemeinsamen Umfrage von HLN, VTM Nieuws und RTL erhielt sie 7,3 von zehn Punkten und war damit das beliebteste Mitglied des belgischen Königshauses – vor Königin Mathilde (53) mit 7,1 und König Philippe mit 6,9 Punkten. Rückhalt findet sie zudem bei anderen jungen Thronfolgerinnen: Mit der niederländischen Prinzessin Catharina-Amalia (22) und der norwegischen Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) steht sie in einem gemeinsamen WhatsApp-Gruppenchat in Kontakt. "Wir kennen uns und treffen uns bei verschiedenen Veranstaltungen", sagte Elisabeth nach ihrem Harvard-Abschluss im Gespräch mit Medien über die künftigen Königinnen Europas. Dass ihr Vater bald abdanken und sie damit zeitnah den Thron besteigen könnte, stellte die Prinzessin bei dieser Gelegenheit nicht in Aussicht. Dazu sagte sie nur: "Alles zu seiner Zeit."

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Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien beim Galadinner im Großherzoglichen Palast in Luxemburg

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Getty Images Prinzessin Elisabeth wartet am roten Teppich auf die Ankunft des japanischen Kaiserpaares am Militärflughafen Melsbroek in Brüssel

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra feiert in Oslo mit Prinzessin Catharina-Amalia und Prinzessin Elisabeth