Königin Máxima feiert mit Tochter Alexia auf Elektrofestival

Party-Überraschung bei den niederländischen Royals: Königin Máxima (55) und ihre Tochter Prinzessin Alexia (21) haben sich am 24. Oktober 2026 unter die Elektrofans beim Amsterdam Dance Event gemischt. Obwohl für die Königsfamilie an diesem Tag keine offiziellen Termine anstanden, verbrachten Mutter und Tochter den Abend bei der Veranstaltung "Tonno Disko & Friends" im Hemkade in Zaandam nördlich von Amsterdam. Dort mischten sich die beiden einfach unter die übrigen Elektrofans, die sich die Nacht um die Ohren schlugen. Aufnahmen, die später die Runde machten, zeigen die Royals ausgelassen tanzend, jeweils mit einem Drink in der Hand. Dabei blieb es nicht: Im Verlauf des Abends feierten Máxima und Alexia sogar direkt hinter dem Diskjockey-Pult weiter – ein Platz, den sonst nur Künstler und enge Begleiter bekommen.

Selbst der Veranstalter Tonno Disko konnte es zunächst nicht glauben: Als ihm vom royalen Besuch berichtet wurde, hielt er das Ganze schlicht für einen Scherz – bis er sich persönlich davon überzeugte, dass tatsächlich Máxima und Alexia auf seiner Party abfeierten: "Sie sind wirklich die besten Partygirls: Sie haben sich gehen lassen, getanzt und sind überall herumgesprungen. Ich habe Máxima sogar einen Drink angeboten, aber sie war bereits bestens versorgt", erzählte er dem Algemeen Dagblad. Die niederländische Königin gilt als großer Fan des House-Diskjockeys Armand van Helden. Nach dessen Auftritt verfolgten sie und Alexia eine weitere Show direkt aus der Diskjockey-Kabine. Das Amsterdam Dance Event feierte 2026 übrigens sein 30-jähriges Bestehen.

Für Königin Máxima kommt die private Partynacht während einer offiziell terminfreien Phase. Ihr Kalender bleibt noch bis zum 29. Oktober leer. Dass die niederländische Königin gerne tanzt, zeigte sie nicht nur bei öffentlichen Auftritten. Auch privat wurde sie bereits bei Musikveranstaltungen gesichtet. So besuchte Máxima 2015 gemeinsam mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (59) ein Konzert von Lady Gaga (40). Auch Alexia ist für weniger steife Auftritte bekannt. Die Prinzessin zeigt sich in der Öffentlichkeit gelegentlich deutlich ungezwungener und feierfreudiger, als es bei klassischen royalen Terminen üblich ist.

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Imago Königin Máxima und Prinzessin Alexia in Zandvoort

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Imago Königin Máxima beim Staatsbankett im Dam-Palast in Amsterdam im Juni 2026

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Imago Prinsjesdag 2019: Königin Máxima auf dem Balkon des Paleis Noordeinde in Den Haag