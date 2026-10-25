Liam Paynes Ex Kate Cassidy in Kritik wegen Halloween-Kostüm

Kurz vor Halloween hat Kate Cassidy auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht, der im Netz für reichlich Gegenwind sorgt. Die frühere Partnerin von Liam Payne (†31) posiert darauf in einem schwarzen Body und ist von oben bis unten mit Kunstblut bedeckt. Laut dem Mirror schrieb der Social-Media-Star zu den Bildern einen Satz, der viele Nutzer besonders aufhorchen ließ: "Und sie starb an gebrochenem Herzen". Dazu postete sie ein gebrochenes Herz-Emoji. Viele User empfanden sowohl die Inszenierung als auch den Begleittext als geschmacklos und respektlos. Mittlerweile hat Kate die Caption zu "Bloody Mary" geändert. Für besonders viel Empörung sorgte dabei auch der Zeitpunkt: Erst am 16. Oktober hatte sich der Todestag des One-Direction-Sängers zum zweiten Mal gejährt. Entsprechend schnell füllte sich die Kommentarspalte unter dem Bild mit kritischen Wortmeldungen.

In der Kommentarspalte machen viele Nutzer ihrem Ärger Luft: "Was für eine unsensible Bildunterschrift", hieß es dort knapp. Eine andere Person schrieb: "Nicht deine beste Aktion". Wieder andere stellten einen unmittelbaren Bezug zu Liam her. "Du scheinst Liam wirklich gar nicht zu vermissen", lautete einer der Kommentare. Ein weiterer Fan störte sich vor allem daran, wie der Schnappschuss im Profil wirkt: "Das direkt neben dem Bild von Liam in deinem Feed ist wirklich unsensibel." Auch der Zeitpunkt wurde thematisiert: "Ich weiß, dass bald Halloween ist, aber gleichzeitig ist der Todestag deines Partners noch nicht lange her", merkte ein User an. Einige Follower greifen die kritischen Stimmen in ihren Kommentaren auf und bestärken Kate: "Weil ihr Freund gestorben ist, darf sie kein Halloween feiern?" Ein anderer User schreibt: "Okay, es ist nur ein Halloween-Post, beruhigt euch."

Kate und Liam waren rund zwei Jahre lang ein Paar. Der Sänger starb am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren bei einem tragischen Vorfall in Argentinien – nur wenige Tage zuvor war seine Freundin in die USA zurückgeflogen. In den vergangenen Monaten erinnerte die Influencerin immer wieder öffentlich an ihn. An Liams 33. Geburtstag am 29. August dieses Jahres besuchte sie Applebee's, eines seiner Lieblingsrestaurants, bestellte seinen liebsten Cheeseburger und pustete eine Kerze auf einem Kuchen aus. "Zur Erinnerung: Man muss nicht aufhören, den Geburtstag eines Menschen zu feiern, nur weil er nicht mehr hier ist", erklärte Kate damals auf Instagram. In einer weiteren Botschaft machte sie deutlich, wie sehr sie Liam weiterhin vermisst: "Dein Geburtstag wird immer dein Tag sein. Ich liebe dich, erinnere mich an dich und vermisse dich immer. Alles Gute zum Geburtstag, Liam."

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Instagram / kateecass Influencerin Kate Cassidy, 2026

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024