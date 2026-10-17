Schon zwei Jahre tot: Harry Styles ehrt Liam Payne mit Song

Am 16. Oktober 2026 jährte sich der Todestag von Liam Payne (†31) bereits zum zweiten Mal – ein trauriger Anlass, den Harry Styles (32) für eine zutiefst bewegende Aktion nutzte. Bei seiner Show im berühmten Madison Square Garden in New York performte der Musiker zum allerersten Mal live das Lied "What Is Enough", das er speziell für seinen ehemaligen One-Direction-Kollegen komponiert hatte. Wie Us Weekly berichtete, wandte sich Harry vor der Premiere des Liedes sichtlich bewegt an sein Publikum: "Ich schätze mich unglaublich glücklich, diese Shows hier in New York spielen zu dürfen, und dieses Gebäude bedeutet mir, wie ich schon sagte, sehr viel. Ich bin unglaublich stolz, wenn ich dort oben meinen Namen sehe. Es gibt so viele Menschen in meinem Leben, Freunde und Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ohne die ich das nicht hätte schaffen können. Und heute vor zwei Jahren habe ich einen dieser Freunde verloren." Auch Liams damalige Partnerin Kate Cassidy gedachte dem Musiker an diesem Tag auf Instagram.

Bevor die ersten Töne von "What Is Enough" erklangen, fand Harry noch weitere Worte: "So viele Menschen haben mein Leben auf ganz besondere Weise berührt, und ohne sie wäre ich nicht hier. Ich werde euch einen Song vorspielen, den ich vor etwa zwei Jahren für meinen Freund geschrieben habe, wenn das für euch in Ordnung ist", zitiert ihn Us Weekly. Seine Partnerin Kate wählte einen ganz anderen Weg, um an ihn zu erinnern, und teilte das letzte gemeinsame Video der beiden. In dem Clip hebt Liam sie lachend in die Luft. Laut ihren eigenen Worten entstand diese Aufnahme in ihrer letzten gemeinsamen Stunde. "Schätzt jeden Moment mit den Menschen, die ihr liebt. Ich bin für immer dankbar, dass dies unsere letzte Stunde, unser letztes Video, unser letzter gemeinsamer Moment war. Bis zum nächsten Leben. Eines Tages werde ich dich wiedersehen", schrieb sie dazu. Den Beitrag selbst versah sie lediglich mit "2 Jahre" und einem roten Herz. In den Kommentaren bedankten sich Fans dafür, dass sie Liams Andenken mit ihren Erinnerungen lebendig hält. Der Sänger war am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires nach einem Sturz vom Balkon im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels gestorben. Kate war zu diesem Zeitpunkt bereits in die USA zurückgekehrt.

Dass ihn der Verlust tief getroffen hat, hatte Harry bereits im März 2026 im Gespräch mit Zane Lowe (53) für Apple Music deutlich gemacht. Dort sprach er darüber, wie schwer es sei, einen Freund zu verlieren, der ihm in vielerlei Hinsicht so ähnlich gewesen war. Über Liam sagte er damals: "Ich sah jemanden mit dem gütigsten Herzen, der einfach großartig sein wollte." Auch ein weiterer ehemaliger Bandkollege hält die Erinnerung auf der Bühne wach: Niall Horan (33) baute zum Auftakt seiner "Dinner Party"-Tour in Birmingham nach dem Song "End Of An Era" eine alte Sprachaufnahme von Liam fest in seine Liveshow ein. Nach dem Schock über Liams Tod brachen Harry, Niall, Louis Tomlinson (34) und Zayn Malik (33) ihr Schweigen mit einer gemeinsamen Erklärung. In dem emotionalen Schreiben nannten sie den Musiker ihren geliebten Bruder und versprachen, all die gemeinsam erlebten Momente für immer ganz tief im Herzen zu tragen.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Liam Payne bei der "I Am Bolt"-Premiere in London

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