Diese Halloween-Looks brachten Promis einen Shitstorm ein

Halloween steht vor der Tür, und damit rücken auch diejenigen Promiverkleidungen wieder in den Fokus, die bei den Fans so gar nicht gut ankamen. Mehrere Stars ernten für ihre Kostüme heftige Kritik, weil ihre Outfits echte Todesfälle, Gewaltvorwürfe oder rassistische Klischees aufgreifen. Für besonders viel Aufsehen sorgte zuletzt Kate Cassidy. Die Influencerin teilte vor Kurzem auf Instagram Bilder, auf denen sie über und über mit Kunstblut beschmiert ist. In einem Clip liegt sie außerdem blutverschmiert auf dem Boden. User empfanden diese Inszenierung als pietätlos. Der Grund: Kates Partner, der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne (†31), war 2024 in Argentinien nach einem Sturz von einem Balkon ums Leben gekommen. Entsprechend deutlich fielen die Reaktionen im Netz aus. "Das geht zu weit, wie geschmacklos will man sein?", lautete etwa ein Kommentar unter dem Beitrag.

2025 musste auch Julia Fox (36) ordentlich Kritik einstecken. Die Schauspielerin verkleidete sich als Jackie Kennedy und zeigte sich in einem rosafarbenen Anzug mit Blutflecken. Der Look erinnerte an die Kleidung, die die damalige First Lady bei dem tödlichen Attentat auf ihren Mann John F. Kennedy (†46) trug. Einen echten Mord als Kostüm darzustellen, fanden zahlreiche Menschen geschmacklos. In den sozialen Medien rechtfertigte Julia ihre Verkleidung so: "Als ihr Mann ermordet wurde, weigerte sie sich, ihre blutbefleckten Kleider auszuziehen, und sagte: 'Ich möchte, dass sie sehen, was sie angerichtet haben.' Das Bild des zarten rosa Kostüms, das mit Blut bespritzt ist, ist eine der eindringlichsten Gegenüberstellungen der modernen Geschichte." 2023 sorgte zudem Emily Hampshire für Unmut: Sie schlüpfte in die Rolle von Johnny Depp (63), während ihre Freundin mit verstörtem Gesichtsausdruck dessen Ex Amber Heard (40) darstellte. Damit spielten die beiden auf den Verleumdungsprozess von 2022 an, in dem es unter anderem um häusliche Gewalt und Missbrauchsvorwürfe ging. Nach dem Vorwurf, sie verharmlose häusliche Gewalt, löschte Emily den Post und entschuldigte sich im Netz: "Ich möchte auf eine der gedankenlosesten, unsensibelsten und ignorantesten Handlungen eingehen, die ich je begangen habe."

Aufsehen erregte auch Realitystar Luann de Lesseps (61) mit ihrem Halloweenlook im Jahr 2017. Für ihre Verkleidung als Diana Ross (82) trug sie einen großen Afro, dunkles Make-up im Gesicht und einen weißen Jumpsuit. Viele sahen darin Blackfacing und damit eine rassistische und herabwürdigende Darstellung. Ihre damalige Kollegin Carole Radziwill ging in The Real Housewives of New York City anschließend hart mit ihr ins Gericht: "Luanns Kostüm ist so respektlos. Ich glaube, sie hat überhaupt kein Gespür für kulturelle Stereotypen." Luann entschuldigte sich später auf Social Media. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie nur Bronzer auf ihr ohnehin gebräuntes Gesicht aufgetragen habe. Sie würde "nie Blackfacing betreiben", beteuerte sie. Eines haben all diese Fälle gemeinsam: Die Stars verkleideten sich nicht als ausgedachte Horrorgestalten. Stattdessen machten sie persönliche Verluste, echte Gewalterfahrungen oder diskriminierende Darstellungen zum Teil ihrer Halloween-Inszenierung.

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Instagram / kateecass Kate Cassidy, Oktober 2026

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Instagram / juliafox Julia Fox im Jackie-Kennedy-Kostüm, Oktober 2025

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Reddit Emily Hampshire als Johnny Depp mit ihrer Freundin als dessen Ex Amber Heard