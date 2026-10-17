Kate Cassidy teilt ihren letzten Moment mit Liam Payne (†31)

Zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Liam Payne (†31) erinnert seine damalige Partnerin Kate Cassidy an ihre allerletzten gemeinsamen Augenblicke. Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein bewegendes Rückblickvideo, das sie und den ehemaligen One Direction-Star während ihrer allerletzten Stunde zeigt. Die beiden stehen auf einer malerischen grünen Wiese und albern ausgelassen miteinander herum, während der Sänger seine Freundin liebevoll in die Luft hebt. Zu den Aufnahmen richtet die 27-Jährige emotionale Worte an ihre Community. Kate betont, wie dankbar sie dafür sei, dass genau diese unbeschwerte Szene ihr letzter gemeinsamer Moment gewesen sei. Der Musiker war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires gestorben.

Neben dem kurzen Video teilte Kate in ihrer Story mehrere Fotos ihres verstorbenen Partners und versah eines der Bilder mit einer zutiefst persönlichen Liebeserklärung. Da sie Argentinien nur wenige Tage vor dem tödlichen Sturz verlassen hatte, hält das Material nach ihren Worten tatsächlich die letzte gemeinsame Zeit des Paares fest. Anstelle langer Worte ließ die Influencerin die vertrauten Szenen für sich sprechen, in denen das Paar innig lacht, sich fest in den Arm nimmt und noch ahnungslos die gemeinsame Zeit genießt. Die berührenden Aufnahmen zeigen zwei Menschen, die bis zum verhängnisvollen Ende eng miteinander verbunden waren.

Mit dem Rückblick stellt die Influencerin die unvergängliche Verbundenheit und die Erinnerungen an die Zeit mit dem Sänger in den Mittelpunkt. Bereits kurz nach dem Tod ihres Partners hatte Kate sich ein Gedenktattoo stechen lassen, um ihre Trauer auch nach außen sichtbar zu machen, entschied sich jedoch im Sommer 2026 dazu, dieses wieder entfernen zu lassen. Unabhängig von diesem Schritt bewahrt sie die gemeinsamen Fotos und Videos auf ihren Profilen sorgsam auf. Anlässlich des zweiten Todestages entschied sich Kate nun bewusst für jenes Video ihrer letzten gemeinsamen Stunde, verbunden mit der leisen Hoffnung auf ein Wiedersehen in einem nächsten Leben.

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kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im Herbst 2024

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

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