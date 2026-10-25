Nach 17 Jahren bringt Ryan Gosling neue Musik raus

Ryan Gosling (45) meldet sich nach einer langen musikalischen Pause überraschend zurück. Gemeinsam mit seinem Duopartner Zach Shields will der Schauspieler am 27. Oktober 2026 neue Musik von Dead Man's Bones veröffentlichen. Das Comeback folgt rund 17 Jahre nach dem selbstbetitelten Debütalbum der Band, das 2009 erschienen war. Nun endet diese lange musikalische Pause ausgerechnet wenige Tage vor Halloween. Die Ankündigung der Rückkehr wurde von Schauspielerin und Ryans Partnerin Eva Mendes (52) übernommen. So teilte sie auf Instagram zusammen mit dem Account deadmansbonesmusic einen mysteriösen Clip. Darin war zunächst lediglich das Veröffentlichungsdatum zu sehen. Was Ryan und Zach an diesem Tag genau präsentieren werden, bleibt weiterhin geheim.

Seine Partnerin hatte sich bereits zuvor öffentlich neue Musik von Dead Man's Bones gewünscht. In einem Beitrag auf Instagram deutete die Schauspielerin anschließend an, dass sie versuche, das Comeback geradezu "heraufzubeschwören". Kurze Zeit später bestätigte sie, dass Ryan Gosling und Zach Shields tatsächlich zurückkehren. "Er hat sein Versprechen gegenüber mir eingelöst", schrieb Eva im Beitrag. Die Inszenierung rund um die rätselhafte Veröffentlichung passt zur Geschichte des Duos. Ryan und Zach teilten ursprünglich ihre Begeisterung für die Disneyland-Gruselattraktion "Haunted Mansion". Diese Vorliebe prägte auch den düsteren Stil ihres Musikprojekts. Nach dem Erscheinen ihres ersten Albums gingen die beiden Musiker auf eine kleine Tour und präsentierten ihre Songs live. Danach wurde es jedoch über viele Jahre still um Dead Man's Bones.

Das erste Album von Dead Man's Bones entstand dabei ursprünglich aus einer ganz anderen Idee. Wie Anti Records erklärte, wollten Ryan und Zach Shields zunächst den Soundtrack für ein Theaterstück schreiben. Im Mittelpunkt der geplanten Bühnenproduktion sollte die Liebesgeschichte zwischen einem Monster und einem Geist stehen. Die Umsetzung wurde allerdings immer kostspieliger, weshalb das Vorhaben letztlich verworfen wurde. Die Songs, die zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden waren, landeten stattdessen auf dem 2009 veröffentlichten Debütalbum des Duos. Ryan ist vor allem als Schauspieler aus Filmen wie Barbie, "La La Land" und "Drive" bekannt. Abseits der Kamera versuchte er sich jedoch auch schon als Regisseur, Produzent und Musiker. Ryans musikalischer Weg hätte aber fast schon in den 90ern eine ganz andere Form angenommen – und zwar als Mitglied bei den Backstreet Boys.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler