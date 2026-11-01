Connor Storrie könnte Ryan Goslings Marvel-Gegner werden

Connor Storrie (26) könnte nach seinem Serienerfolg schon bald im Marvel-Universum mitmischen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, befindet sich der Schauspieler in Verhandlungen über eine bislang nicht näher bekannte Schurkenrolle in "Ghost Rider". Sollte es zu einer Einigung kommen, würde der 26-Jährige gemeinsam mit Ryan Gosling (45) vor der Kamera stehen. Dieser übernimmt die Rolle des Motorradstuntmans Johnny Blaze, der sich in den flammenden Antihelden Ghost Rider verwandelt. Für Connor wäre der Film das erste größere Kinoprojekt seit seinem Durchbruch als russisches Eishockeytalent Ilya Rozanov in der romantischen Dramaserie Heated Rivalry. Der Drehstart ist für 2027 in New York geplant, in die Kinos soll der Film am 27. Juli 2028 kommen. Auf dem Regiestuhl sitzt Shawn Levy (58), der damit erneut mit Ryan Gosling und Jonathan Tropper zusammenarbeitet, der das Drehbuch zu "Star Wars: Starfighter" geschrieben hat.

Welche Figur Connor in "Ghost Rider" übernehmen könnte, hält Marvel bislang geheim. Einen einzelnen klassischen Erzfeind hat der Titelheld in den Comics nicht. Stattdessen muss er sich mit verschiedenen dämonischen Gegnern auseinandersetzen, darunter auch Mephisto. In der Vorlage geht Johnny einen Pakt mit dem Teufel ein und wird an den Dämon Zarathos gebunden. Dadurch verwandelt er sich in einen rachsüchtigen Geist mit brennendem Totenschädel, der auf einem feurigen Motorrad unterwegs ist. Kameramann Linus Sandgren soll den Marvel-Film analog drehen. Zu den Produzenten zählen neben Ryan unter anderem Kevin Feige (53), Louis D'Esposito, Stephen Broussard und Shawn Levy.

Connors Karriere nahm 2025 dank "Heated Rivalry" deutlich an Fahrt auf. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Auf den Serienerfolg folgten Werbeverträge, ein Moderationsauftritt bei Saturday Night Live und eine Emmy-Nominierung. Zudem übernahm der Schauspieler eine Rolle in Sarah Polleys Verfilmung von "The Bell Jar". Marvel hatte "Ghost Rider" im Juli 2026 überraschend auf der San Diego Comic-Con angekündigt. Ryan erschien persönlich bei der Veranstaltung, bei der seine Besetzung als Johnny Blaze offiziell bekannt gegeben wurde. Noch 2024 hatte der zweifache Vater erklärt, bei der Auswahl seiner Projekte besonders düstere Geschichten eher zu meiden. Wie finster Marvel die Geschichte des Motorradstuntmans und seines dämonischen Alter Egos tatsächlich erzählen will, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Connor Storrie und Ryan Gosling

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Getty Images Ryan Gosling bei der Marvel Studios Hall H Präsentation auf der Comic-Con in San Diego, 25. Juli 2026

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025