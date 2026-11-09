Ryan Gosling als neuer Ghost Rider: Das sagt Nicolas Cage

Nicolas Cage (62) blickt der Neuauflage von "Ghost Rider" mit Ryan Gosling (45) voller Vorfreude entgegen. Im Rahmen der Premiere seines neuen Films "Madden" sprach der frühere Darsteller des flammenden Motorradhelden mit The Hollywood Reporter über die Neubesetzung. Fast zwei Jahrzehnte nach Nicolas' erstem Einsatz als Marvel-Figur soll nun Ryan die Hauptrolle im Film übernehmen, bei dem Shawn Levy (58) Regie führt. Nicolas macht deutlich, dass er mit seinem Nachfolger sehr zufrieden ist und dessen Arbeit sehr schätzt. "Ryan wird sein eigenes Ding daraus machen, und ich freue mich darauf, es zu sehen. Ryan weiß, was ich von ihm als Schauspieler halte; wir hatten nette Gespräche und bleiben in Kontakt. Ich habe mich für ihn gefreut, ihm viel Glück bei seinen Abenteuern gewünscht und freue mich darauf, den Film zu sehen", erklärte der Schauspieler.

Marvel hatte Ryan Gosling im Juli 2026 auf der Comic-Con offiziell als neuen Ghost Rider vorgestellt. Für den Hollywoodstar erfüllt sich mit dem Engagement offenbar ein alter Traum. "Das ist eine Figur, die ich schon sehr lange spielen wollte", schwärmte Ryan damals beim Event. Auch eine persönliche Verbindung zur bisherigen Filmreihe trägt dazu bei: Ryans Partnerin Eva Mendes (52) stand bereits 2007 gemeinsam mit Nicolas Cage für den ersten "Ghost Rider"-Film vor der Kamera. Sie unterstützt Ryan nun auch bei seinem Einstieg in die Marvel-Welt. Wer neben ihm in der Neuverfilmung auftreten wird, steht bislang noch nicht vollständig fest. Laut Berichten könnte jedoch Connor Storrie (26), bekannt aus "Heated Rivalry", zum Ensemble dazustoßen. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht. Der Kinostart für die Neuverfilmung ist für den 28. Juli 2028 vorgesehen.

Nicolas Cage verkörperte 2007 in "Ghost Rider" erstmals den Motorradstuntman Johnny Blaze. Dieser verkauft seine Seele und verwandelt sich dadurch in einen Kopfgeldjäger mit brennendem Schädel, der finstere Dämonen jagt. Fünf Jahre später kehrte Nicolas für die Fortsetzung "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" nochmal als Flammenfahrer zurück. Nach der Bekanntgabe von Ryan Goslings Besetzung brachte Robert Downey Junior (61) bereits eine besondere Begegnung der beiden Schauspieler ins Gespräch.

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Getty Images Nicolas Cage bei den 52. Saturn Awards im Hilton Universal City Hotel in Kalifornien

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Imago Nicolas Cage als Johnny Blaze in "Ghost Rider: Spirit of Vengeance", 2011

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