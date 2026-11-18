Nach den düsteren Kultthrillern "Drive" und "Only God Forgives" plant Starregisseur Nicolas Winding Refn ein überraschendes neues Projekt mit Ryan Gosling (46): eine Komödie. Im Gespräch mit kino.de erklärte der Däne anlässlich seines Kinocomebacks "Her Private Hell" den Reiz dieses Genrewechsels: "Es ist das einzige Genre, das wir zusammen noch nicht ausprobiert haben. Deshalb dachte ich: Wir haben eigentlich immer gesagt, dass es etwas sein müsste, das lustig sein kann. Wir müssen nur noch herausfinden, was genau das ist." Während die genaue Story also noch in den Sternen steht, blickt das Duo aktuell auf einen großen Meilenstein zurück: Ihr erster gemeinsamer Film "Drive", in dem Ryan als schweigsamer Stunt- und Fluchtwagenfahrer in der legendären Skorpionjacke Popkulturgeschichte schrieb, feiert sein 15. Jubiläum.

Nicolas, der in der Vergangenheit bereits mehrfach von einer dramatischen Nahtoderfahrung berichtete, würde an dem Film aus dem Jahr 2011 aus heutiger Sicht absolut nichts mehr ändern. Perfektion beansprucht Nicolas für den Kultfilm deshalb aber nicht: "Ich glaube nicht, dass irgendetwas perfekt ist. Aber solange man über das, was man geschaffen hat, sagen kann: 'Ich habe es so gemacht, wie es sich für mich zu diesem Zeitpunkt richtig angefühlt hat', kann man eigentlich nichts falsch machen." Für eine kuriose Randnotiz sorgt der in New York aufgewachsene Regisseur dabei höchstpersönlich: Ausgerechnet der kreative Kopf hinter dem berühmten Autothriller besitzt selbst gar keinen Führerschein und kann überhaupt nicht fahren.

Seinen internationalen Durchbruch feierte Nicolas 1996 mit seinem Regiedebüt "Pusher", das den Grundstein für eine Trilogie über die Kopenhagener Unterwelt legte. In den Folgejahren drehte der dänische Filmemacher unter anderem das Biopic "Bronson" mit Tom Hardy (49) und das Wikingerepos "Walhalla Rising", bevor er 2011 für "Drive" den Regiepreis in Cannes erhielt. Neben weiteren Kinoprojekten wie "The Neon Demon" erweiterte Nicolas sein Schaffen zuletzt auch um Streamingserien wie "Too Old to Die Young" und "Copenhagen Cowboy".

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Winding Refn, Filmemacher

Anzeige Anzeige