Olivia Culpo erlebt mit Aurora den Mama-Alltag

Olivia Culpo (34) und ihre ältere Schwester Aurora Culpo stecken aktuell beide mitten im Babyalltag. Entsprechend haben sich auch die Gesprächsthemen der beiden deutlich verändert. Bei der Feier zum 100. Jubiläum von "Winnie Puuh" von JAKKS Pacific erzählte Aurora gegenüber DailyMail, dass früher noch unbeschwerter Klatsch ihre Unterhaltungen bestimmt habe. Heute gehe es in ihren Nachrichten dagegen vor allem um nützliche Babyprodukte. "Unsere Nachrichten sind definitiv anders als früher. Jetzt fragen wir uns eigentlich nur noch: 'Magst du diesen Flaschensauger? Magst du diese Milchpumpe?'", verriet sie dem Portal. Der Grund für den neuen Austausch liegt auf der Hand: Aurora ist dreifache Mutter, Olivia seit Ende September zum zweiten Mal Mama. Damit sind die Schwestern erstmals in einer sehr ähnlichen Situation und tauschen sich entsprechend intensiv über ihre Erfahrungen aus.

Für Aurora ist genau das ein kleines Geschenk. "Es sind definitiv nicht dieselben Gespräche, die wir früher geführt haben. Aber es ist schön. Es ist schön, das Gefühl zu haben, dass wir uns gewissermaßen in derselben Lebensphase befinden, denn viele Jahre lang war ich die Einzige unter meinen Geschwistern und sogar in meinem Freundeskreis, die Mutter war", erklärte sie im Gespräch mit DailyMail. Mittlerweile seien mehr Eltern in ihrem Umfeld, was bei ihr für ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl sorge. Im Mai dieses Jahres hatte Aurora mit ihrem Verlobten Zac Töchterchen Selene willkommen geheißen. Aus ihrer früheren Ehe mit Michael "Mikey" Bortone hat sie bereits Sohn Remi und Tochter Soleil. Der Sprung von zwei auf drei Kinder falle ihr nach eigenen Angaben leichter als der Start ins Mutterleben damals.

Olivia und ihr Ehemann Christian McCaffrey (30) begrüßten ihren Sohn Roman Augustus am 29. September. Knapp zwei Wochen später machten das Model und der Footballstar die Geburt mit mehreren Familienfotos auf Instagram öffentlich. Roman ist das zweite gemeinsame Kind des Paares, Tochter Colette kam im Juli 2025 zur Welt und ist nun große Schwester. Dass der Abstand zwischen den Geschwistern so gering ausfiel, war offenbar nicht geplant. Im Mai hatte Olivia auf TikTok erzählt, sie habe erst sechs Monate nach Colettes Geburt erfahren, dass sie erneut ein Baby erwartet. Privat stehen sich die Culpo-Schwestern sehr nah. Gemeinsam mit Sophia waren Olivia und Aurora 2022 in der Realityshow "The Culpo Sisters" zu sehen. Und auch beruflich geht es weiter: Laut Aurora arbeiten die Schwestern nach wie vor an gemeinsamen Projekten.

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Getty Images Aurora, Olivia und Sophia Culpo in New York City 2022

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Getty Images Sophia Culpo im Februar 2022

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im März 2025