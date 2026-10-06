Olivia Culpo zeigt Tochter Colette im süßen Daddy-Trikot

Klein, aber schon ein riesiger Fan: Olivia Culpos (34) kleine Tochter Colette hat am vergangenen Sonntag fleißig ihren Papa Christian McCaffrey (30) angefeuert, als die San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos spielten. Auf Instagram postete Olivia einen niedlichen Schnappschuss aus dem Stadion, der dem Us Magazine vorliegt. Der absolute Hingucker war ihr Outfit: Colette trug ein rot-weißes Trikot mit der Rückennummer 23 ihres Vaters. Statt des Familiennamens prangt auf ihrem Rücken allerdings ein ganz besonderes Wort – nämlich "Daddy". Zu dem niedlichen Familienmoment schrieb die schwangere Modelmama kurz und knapp: "Los, Papa!" Wenig später durfte sich die Zweifachmama in spe dann gemeinsam mit ihrer Tochter über den nächsten Erfolg ihres Mannes freuen.

Der Support von der Tribüne brachte offenbar Glück: Christian und seine Teamkollegen setzten sich laut dem Us Magazine mit 24:14 gegen die Denver Broncos durch. Olivia Culpo lässt ihre Community bereits seit der Geburt ihrer Tochter im Juli 2025 regelmäßig an solchen Momenten teilhaben. Erst im September überraschte sie mit einer ganzen Serie privater Einblicke: Ein Foto zeigt den Football-Profi mit dem Baby im Arm, während Olivia scherzhaft aus Colettes Gitterbett zu ihm hochblickt. Ein anderes Bild zeigt das eingespielte Mutter-Tochter-Duo im Partnerlook-Schlafanzug. Angesichts der bevorstehenden Geburt ihres zweiten Babys wurde das Model im Netz nun sogar ein bisschen sentimental. "Die letzten Wochen nur wir ... Ich werde diese Zeit (und den Babybauch) wirklich vermissen", schrieb sie zu den Bildern.

Die Liebesgeschichte von Olivia und Christian begann bereits im Jahr 2019. Auf den Heiratsantrag des Football-Profis im April 2023 folgte im Juni 2024 eine Traumhochzeit in Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island. Fast genau ein Jahr nach dem Ja-Wort krönte die Geburt ihrer Tochter das gemeinsame Glück. Dass nun bereits der nächste Nachwuchs ansteht, empfindet die Influencerin als absoluten Segen. Im August erklärte sie gegenüber People, warum sie sich über den geringen Altersabstand freut: "Ich weiß einfach, dass ich sehr froh darüber sein werde, weil sie einen besten Freund oder eine beste Freundin von Geburt an haben werden." Dabei spielt auch ihre eigene Familie eine große Rolle. "Ich stehe meinen Geschwistern sehr nahe und freue mich darauf, meiner Tochter dieses Geschenk zu machen", so das Model. "Meine Mutter sagt immer, das Beste, was sie uns je geschenkt hat, waren unsere Geschwister, und dem stimme ich wirklich zu."

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Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette