Namen schon verraten: Olivia Culpo begrüßt zweites Kind

Olivia Culpo (34) und Christian McCaffrey (30) dürfen sich über erneuten Familienzuwachs freuen! Das Model und der Footballstar sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Sohn Roman Augustus McCaffrey kam bereits am 29. September 2026 zur Welt. Die süßen Neuigkeiten behielt das Paar zunächst für sich, bevor es die Geburt am 10. Oktober mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag offiziell machte. In einer Bilderreihe gewähren die frischgebackenen Zweifacheltern ihren Fans erste Einblicke in ihr Familienglück. Auf den Aufnahmen kuscheln Olivia und Christian liebevoll mit ihrem Neugeborenen. Auch Töchterchen Colette, die gerade einmal ein Jahr alt ist, darf natürlich nicht fehlen und zeigt sich stolz als große Schwester. Wie überwältigt Olivia von ihrem neuen Alltag als vierköpfige Familie ist, machte sie anschließend in ihrer Instagram-Story deutlich. Dort teilte sie die Fotos erneut und kommentierte die emotionalen Schnappschüsse mit den Worten: "Mein Herz explodiert."

Bereits im Mai hatte Olivia ihre zweite Schwangerschaft mit einer besonderen Ankündigung öffentlich gemacht. Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin damals mehrere Aufnahmen eines Schwangerschaftsshootings, bei dem sie gemeinsam mit Ehemann Christian und Töchterchen Colette vor der Kamera stand. "Bestes Geburtstagsgeschenk. Baby Nummer 2 kommt bald", schrieb sie voller Vorfreude zu den Bildern. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarteten, wollten die werdenden Eltern allerdings bis zur Entbindung nicht wissen. Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft hatten sich Olivia und Christian bewusst dafür entschieden, sich vom Geschlecht ihres Babys überraschen zu lassen. Gegenüber E! News erklärte das Model zuvor, weshalb sie diese Vorgehensweise so schön finde. "Es würde wirklich Spaß machen, zu warten. Es wäre so eine schöne Überraschung", schwärmte sie. Letztendlich sei ihr das Geschlecht ihres Nachwuchses aber ohnehin nicht besonders wichtig gewesen. "Gesund zu sein, ist alles, was man sich wünschen kann", stellte die Unternehmerin in dem Gespräch klar.

Olivia und Christian gehen bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Vier Jahre später hielt der Footballspieler um die Hand seiner Liebsten an, bevor die beiden am 29. Juni 2024 in Rhode Island heirateten. Am 13. Juli 2025 krönte schließlich die Geburt ihrer ersten Tochter Colette Annalise das gemeinsame Glück. Dass sie schon so bald erneut Nachwuchs erwarten würden, kam für das Paar allerdings überraschend. Wie Olivia im Mai auf TikTok verriet, wurde ihr Sohn nur sechs Monate nach ihrem Kaiserschnitt gezeugt. Zu diesem Zeitpunkt sei ihr Körper noch nicht vollständig von der Geburt ihrer Tochter erholt gewesen. Dabei hatte sich die Influencerin vor ihrer ersten Schwangerschaft lange Sorgen darüber gemacht, ob sie überhaupt problemlos Kinder bekommen könne. Grund dafür war ihre Endometriose-Erkrankung. Bereits 2022 sprach sie in einer Folge der Realityshow "The Culpo Sisters" offen über ihre damaligen Ängste. "Ich möchte Kinder haben, aber ich möchte sichergehen, dass ich es kann. Es könnte für mich wirklich schwierig sein, Babys zu bekommen", erklärte Olivia seinerzeit.

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo mit ihrem Neugeborenem, Oktober 2026

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Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey mit seinem neugeborenen Sohn, Oktober 2026

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, August 2026