Olivia Culpo plant Geburt notfalls ohne Christian

Bei Olivia Culpo (34) kann es jeden Moment so weit sein: Das Model erwartet ihr zweites Kind. Ob Ehemann Christian McCaffrey (30) bei der Geburt dabei sein kann, ist allerdings ungewiss. Der Footballprofi ist mit den San Francisco 49ers in die laufende NFL-Saison eingebunden und kann seine Termine nicht ohne Weiteres verschieben. Deshalb hat Olivia bereits eine Alternative für den Fall geplant, dass ihr Mann es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus schafft. Ihre ältere Schwester Aurora Culpo würde sie dann begleiten und bei Bedarf sogar über Nacht bleiben. Gegenüber Page Six verriet Aurora bei einer Feier zum 100. Jubiläum von Winnie Puuh, die sie in ihrem Zuhause mitveranstaltete: "Ja, wir haben darüber gesprochen. Ich sagte: 'Ich komme und bleibe bei dir im Krankenhaus, falls er in dieser Nacht nicht da sein kann.'"

Allein wäre Olivia bei der Geburt ihrer Tochter also nicht, selbst wenn Christian zeitgleich auf dem Spielfeld steht oder bei seinem Team gebraucht wird. Für Aurora wäre der Einsatz allerdings eine Herausforderung: Sie ist selbst dreifache Mutter. Neben der sechsjährigen Solei und dem achtjährigen Remi kümmert sie sich um die kleine Selene, die am 15. Mai zur Welt kam. Vater des Babys ist Auroras Verlobter Zac Duvernet. Da die Viermonatige derzeit eine Schlafregression durchmacht, kommt Aurora nach eigenen Angaben kaum zum Schlafen. Olivia habe deshalb sogar nachgefragt, ob ihre Schwester nicht lieber bei ihrem Baby bleiben solle. "Aber falls Olivia mich braucht, damit ich zu ihr komme und bei ihr im Krankenhaus bleibe, bin ich bereit", stellte Aurora gegenüber Page Six klar. Einen konkreten Geburtstermin hat Olivia nicht öffentlich gemacht. Laut ihrer Schwester könne es jedoch "jeden Tag" so weit sein.

Ein Detail dürfte die Planung zumindest erleichtern: Olivia bekommt ihr zweites Kind per Kaiserschnitt. Eine vaginale Geburt nach dem ersten Kaiserschnitt sei bei ihr diesmal nicht möglich, hatte das Model erklärt. Ihre Tochter Colette kam im Juli 2025 ebenfalls per Kaiserschnitt zur Welt. Schon damals musste der Termin mit Christians Trainingsplan bei den San Francisco 49ers abgestimmt werden. Dass sie erneut Nachwuchs erwarten, hatten Olivia und Christian im Mai öffentlich gemacht. Auf Instagram teilten sie einen gemeinsamen Beitrag, auf dem neben dem Paar auch die inzwischen 14 Monate alte Colette und der Familienhund Oliver zu sehen waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian McCaffrey und Olivia Culpo bei Abercrombie & Fitchs Fashion Presentation zum Super Bowl in San Francisco

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey an dem Geburtstag ihrer Tochter, 13. Juli 2025