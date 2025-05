Salma Hayek hatte "sehr schlimmen Fall von Impostor-Syndrom"

Salma Hayek (58) sorgt mit ihrem spektakulären Auftritt auf dem Cover der Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe 2025 für Aufsehen. Die Schauspielerin, die gerade 58 Jahre alt geworden ist, posierte für die legendäre Bikini-Ausgabe und reiht sich als eine von nur vier Coverstars neben Jordan Chiles (24), Olivia Dunne und Lauren Chan ein. Das Besondere: Die Schauspielerin hatte nicht erwartet, für das Cover angefragt zu werden. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mit 58 noch dabei sein würde, hätte ich ihn ins Irrenhaus geschickt, aber die Welt hat sich verändert, und das ist aufregend", gestand sie im Gespräch mit der Zeitschrift. Denn tatsächlich war es schon sehr lange ein Traum von ihr gewesen, für das Magazin posieren zu dürfen – doch sie empfand sich selbst nicht als "Model" genug dafür.

Wie sie allerdings auch im Interview mit der "Today"-Show offenbarte, hatte sie mit ernsthaften Selbstzweifeln zu kämpfen. "Ich hatte einen sehr schlimmen Fall von Impostor-Syndrom", sagte sie. Sie hätte das Shooting deswegen beinahe abgesagt. Zur Krönung verlor die Airline auch noch ihren Koffer, sodass Salma beim eigentlichen Termin lediglich auf eine kleine Auswahl zurückgreifen konnte, die vor Ort war. Trotz all dieser Hindernisse fühlt sich Salma stolz und bekräftigte: "Es ist wirklich bemerkenswert, dass ein Magazin wie Sports Illustrated sagt, es ist okay – vielleicht sogar cool – mit über 50 noch sexy und frei zu sein."

Dass Salma so offen über ihre Unsicherheiten spricht, ist für viele ihrer Fans inspirierend. Der Hollywoodstar, der mit seiner Authentizität auf Instagram für Begeisterung sorgt, hat seine Follower immer wieder mit Schnappschüssen in knappen Bikinis überrascht und damit schon so manches Schönheitsideal infrage gestellt. Wie sie selbst im Interview betonte, sei das Leben zu kurz, um sich ab einem gewissen Alter zu verstecken: "Ich sehe keinen Grund, warum wir uns irgendwann zurückziehen sollen, statt das Leben zu genießen." Hinter den Kameras bleibt Salma vor allem bodenständig und lebt mit ihrer Familie einen ganz normalen Alltag – ihr Ehemann Francois-Henri Pinault (62) und Tochter Valentina sind ihr Rückhalt.

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Filmproduzentin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek , Schauspielerin

Anzeige Anzeige