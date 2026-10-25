Vinnie Jones und Guy Ritchie weinten nach Alkoholzoff

Rund zehn Jahre lang herrschte Funkstille zwischen Vinnie Jones (61) und Guy Ritchie (58) – doch damit ist nun Schluss. Im "The Louis Theroux Podcast" erzählte der Schauspieler, wie es zur Versöhnung mit dem Regisseur kam. Auslöser für das lange Schweigen war laut Vinnie ein Telefonat über den Film "RocknRolla" aus dem Jahr 2008. Der ehemalige Fußballprofi war damals betrunken, lehnte die angebotene Rolle ab und stellte stattdessen Forderungen. "Nein, ich will dies, ich will das", habe er dem Regisseur entgegnet. Guy habe darauf völlig ruhig nur mit einem "Wirklich?" reagiert – daraufhin hörte Vinnie sehr lange nichts mehr von ihm. Rückblickend räumte er ein, damals wohl überheblich aufgetreten zu sein und dadurch einiges verpasst zu haben. Nach etwa zehn Jahren ohne Alkohol bot ihm Guy schließlich die Rolle des Wildhüters Geoff Seacombe in "The Gentlemen" an.

Ausgerechnet am ersten Drehtag der Netflix-Serie "The Gentlemen" trafen die beiden dann wieder aufeinander. Gedreht wurde eine Beerdigungsszene, als Guy vor der gesamten Crew geradewegs auf Vinnie zusteuerte. Der Schauspieler gab zu, vor diesem Moment extrem nervös gewesen zu sein – deswegen habe er den Filmemacher zunächst ganz bewusst gemieden. Dann aber brachen bei beiden Männern alle Dämme. "Verdammte Scheiße, wir waren beide in Tränen aufgelöst", schilderte der Schauspieler die Begegnung. "Die ganze Crew und alle anderen dachten nur: Verdammt, das war ein Moment." Über den alten Streit und das emotionale Wiedersehen sprachen die beiden allerdings nie ausdrücklich. "Er war so freundlich, mir den Arm der Brüderlichkeit entgegenzustrecken, denn wir sind Brüder", betonte Vinnie.

Auch in seinem Privatleben hatte der Brite schwere Zeiten hinter sich: Im Jahr 2019 starb seine Ehefrau Tanya Jones. Aufgrund der Trauer war Vinnie danach überzeugt, nie wieder heiraten zu wollen. 2022 lernte er jedoch Emma Ford kennen, die zunächst als seine persönliche Assistentin für ihn arbeitete. Seit 2024 sind die beiden offiziell ein Paar und nun auch gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt schilderte der Schauspieler, dass Emma ihm dabei geholfen habe, aus seiner tiefen Trauer wieder herauszufinden. Über das Thema Hochzeit hat er nun ebenfalls eine andere Meinung.

Anzeige Anzeige

Imago Vinnie Jones aus "The Gentlemen", 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Guy Ritchie bei der Weltpremiere von "MobLand" Staffel zwei im Odeon Luxe Leicester Square, London, 10. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Ford und Vinnie Jones bei der After-Party zur Weltpremiere von "The Gentleman" Staffel 2, 2026