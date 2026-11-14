Herzogin Meghan soll am Netflix-Set unerwünscht gewesen sein

Aus dem erhofften Auftritt in einer Netflix-Erfolgsproduktion wurde für Herzogin Meghan (45) offenbar nichts – und das soll einen brisanten Hintergrund haben. Im August kursierten erstmals Meldungen über ein mögliches Engagement der ehemaligen Schauspielerin in Guy Ritchies (58) Serie "The Gentlemen". Während einer Großbritannienreise mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) sollte Meghan angeblich vor die Kamera treten. Doch Royalexpertin Tina Brown berichtete später, dass die Pläne verworfen worden seien. Gegenüber Radar Online erklärt nun ein vermeintlicher Produktionsinsider: "Niemand wollte sie auch nur in der Nähe des Sets haben. Die Besetzung hat etwas Besonderes. Warum sollte man das zerstören, indem man den Sussex-Zirkus mitten hineinholt?" Insbesondere der Aufwand, den ein Engagement der zweifachen Mutter mit sich bringen würde, sei den Verantwortlichen zu groß gewesen. "Die Sicherheitsvorkehrungen, die Forderungen, die PR-Maschinerie. Meghan braucht dringend ein Hollywoodcomeback, aber "The Gentlemen" braucht Meghan nicht. Niemand will eine Erfolgsserie riskieren, um ihre Karriere zu retten", behauptet die anonyme Quelle.

Im Umfeld der Royals bewertet man die Angelegenheit offenbar völlig anders. Demnach könnte die Herzogin selbst das Opfer eines PR-Manövers geworden sein. "Einige Leute in ihrem Lager haben das Gefühl, dass sie benutzt wurde, um für Staffel zwei zu werben, weil sie wussten, dass diese nicht so gut wie die erste Staffel war, und bereits eine dritte in Auftrag gegeben hatten", berichtete ein Informant gegenüber The Telegraph. Ein ernsthaftes Interesse an einer Zusammenarbeit habe möglicherweise nie bestanden: "Das ist der älteste Marketingtrick überhaupt: Man lässt einen großen Namen ein Drehbuch lesen und streut dann, dass man "im Gespräch" sei, obwohl in Wirklichkeit nichts besonders weit fortgeschritten ist." Der Konzern soll davon erheblich profitiert haben. Netflix bestreitet die Anschuldigungen jedoch ausdrücklich: "Das ist keine Serie, die eine aufsehenerregende Besetzung nötig hat."

Abseits der Schauspielerei hat Meghan inzwischen ein anderes Betätigungsfeld im TV für sich entdeckt: australische Kochshows. Nachdem sie im Juli die Kandidaten der 18. Staffel von "MasterChef Australia" als Gastjurorin beurteilen durfte, steht für 2027 bereits ein weiteres Engagement in Aussicht. Bei "Junior MasterChef Australia" soll sie junge Kochtalente als prominente Mentorin unterstützen, berichtet Showbiz Cheatsheet. Weniger Bewegung scheint es hingegen bei den Filmvorhaben zu geben, die sie gemeinsam mit Harry realisieren möchte. Bei keiner der geplanten Literaturverfilmungen "Meet Me at the Lake" und "The Wedding Date" wurden zuletzt nennenswerte Entwicklungen bekannt. Unterdessen muss das Ehepaar bei seiner Produktionsgesellschaft Archewell auf eine langjährige Mitarbeiterin verzichten. Mit Chantal Pysnik verabschiedete sich die bisherige Leiterin der Dokumentarfilmabteilung, die auch an der persönlichen Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan" beteiligt gewesen war.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Netflix Der Cast von "The Gentlemen"

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