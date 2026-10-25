Wolfgang Petry macht Fans keine Hoffnung auf Comeback

Wolfgang Petry (75) macht endgültig Schluss mit Hoffnungen auf ein Bühnencomeback. Seit rund zwei Jahrzehnten steht der Schlagerstar nicht mehr für eigene Konzerte auf der Bühne – und daran wird sich auch mit seiner neuen Musik nichts ändern. Gegenüber Bild der Frau stellte der Sänger auf die Frage, ob ihn Auftritte noch reizen, unmissverständlich klar: "Nein, ich verspüre den Reiz, aufzutreten, nicht mehr." An seine früheren Shows denkt der Sänger dennoch gerne zurück. Die vielen Konzerte und Begegnungen mit seinen Fans bleiben für ihn schöne Erinnerungen. Neu aufleben lassen möchte er diese Zeit jedoch nicht. Weder ein einzelnes Bühnencomeback noch eine ausgedehnte Konzertreise stehen auf dem Plan. Auch zu seinem Album "Ein Leben lang" wird es deshalb keine Tournee geben. Neue Lieder bedeuten für Wolfgang also nicht automatisch, dass er wieder selbst auf der Bühne steht.

Musikalisch hat sich der Sänger trotz seines Rückzugs keineswegs zur Ruhe gesetzt. Auf "Ein Leben lang" finden sich elf neue Songs sowie zwei Bonustitel. Dass es dazu keine Konzertreise geben wird, hatte er bereits zuvor deutlich gemacht. "Es gibt keine neue Tour mehr von mir", erklärte er laut der Deutschen Presse-Agentur, deren Meldung unter anderem der Express verbreitete. Zwischenzeitlich hatte ein geheimnisvoller Countdown auf Instagram bei vielen Fans für Spekulationen gesorgt – manche rechneten fest mit der Ankündigung von Auftritten. Dahinter verbarg sich jedoch eine Jubiläumsversion seiner Debütsingle "Sommer in der Stadt". Wer seine bekannten Schlager dennoch live hören möchte, kann sie weiterhin in der Tribute-Show "Wahnsinn" erleben. Wolfgang selbst gehört allerdings nicht zur Besetzung und wird dort auch keine eigenen Auftritte absolvieren. Damit trennt der Sänger seine musikalische Arbeit weiterhin konsequent vom früheren Tourleben.

Seinen Rückzug aus dem Rampenlicht vollzog der Musiker vor rund 20 Jahren. Als Grund nannte er, dass ihn die immer größer werdende Bekanntheit nachdenklich und verschlossen gemacht habe. Fit hält er sich abseits der Bühne weiterhin: Nach eigenen Angaben treibt er täglich anderthalb Stunden Sport, und auch 100 Treppenstufen bewältige er noch ohne Pause. Privat hat der Musiker ohnehin den besten Rückhalt: Seine Frau Rosie ist seit 1972 an seiner Seite. Sie sei sein Ruhepol, betont er, und beide würden einander in ihrer Partnerschaft bestens ergänzen. Auch der Zusammenhalt in der Familie ist ihm wichtig. Und selbst wenn "Ein Leben lang" als sein letztes Album angekündigt ist, legt der Sänger den Stift nicht aus der Hand: Lieder schreiben möchte er weiterhin jeden Tag.

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Getty Images Wolfgang Petry im Dezember 2019

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Wolfgang Petry 2007

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United Archives GmbH Wolfgang Petry im November 1993