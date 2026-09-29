Das steckt hinter Wolfgang Petrys neuem Familien-Song

Wolfgang Petry (75) holt für sein neues Album "Ein Leben lang" die Familie ins Tonstudio. Für den Song "Weiter immer weiter" stand der Schlagersänger zum allerersten Mal gemeinsam mit seinem Sohn und seinem Enkel Giorgio am Mikrofon. Auf dem Song sind damit alle drei Generationen der Familie Petry vereint. Die Aufnahme entstand im Zuge der Arbeiten an Wolfgangs Jubiläumsalbum, mit dem der Musiker auf 50 Jahre Bühnenkarriere und die ebenso lange Verbindung zu seinem Publikum zurückblickt. Im Interview bezeichnet er die gemeinsame Session als einen besonders emotionalen Moment. Auf die Frage, warum ausgerechnet jetzt der passende Zeitpunkt für ein solches Familienprojekt gekommen sei, hat er eine schlichte Antwort parat: "Das kam von ganz alleine, mit der Arbeit an 'Ein Leben lang'!" Geplant war der Dreiergesang also nicht von langer Hand – er ergab sich schlicht im Laufe der Studioarbeit.

Für Wolfgang ist die Aufnahme vor allem deshalb etwas Besonderes, weil neben seinem Sohn auch sein Enkel Giorgio daran beteiligt ist. Dass seine musikalische Leidenschaft damit über drei Generationen hinweg weitergetragen wird, bewegt den Sänger sichtlich. Im Interview fasst er seine Gedanken dazu kurz zusammen: "Sein ganzes Leben." Auch der Titel des Albums führt ihm vor Augen, wie viel Zeit seit seinen Anfängen vergangen ist. "Ein halbes Jahrhundert, ein halbes Leben – Wow", staunt der Sänger über die eigene Laufbahn. Passend dazu verbindet die Platte die Familienmomente mit einem Blick zurück: Seinen ersten Hit "Sommer in der Stadt" aus dem Jahr 1976 hat Wolfgang noch einmal neu eingespielt. Sein Fazit zu der Neuauflage fällt ebenfalls kurz aus: "Alte Sprache, neues musikalisches Kleid." Der Klassiker bekommt damit einen modernen Anstrich, ohne seinen ursprünglichen Text zu verlieren, wie Schlager.de berichtet.

Neben dem Familiensong gehört auch die erste Single "Morgen Gold" zum Album "Ein Leben lang". Hinter dem Titel stehen Daniel Sommer, Paul Falk und Kurt Schoger, die als Team Düsseldorf gemeinsam Songs schreiben. Für Wolfgang ist das eine eher ungewohnte Zusammenarbeit, denn über die vielen Jahre entstanden seine Lieder oft aus eigener Hand. Inhaltlich widmet sich der Song dem Älterwerden, und zwar mit einer guten Portion Humor. "Es gibt für mich nichts Schöneres als Selbstironie", erklärte der Musiker im Interview. Im Text heißt es dazu passend: "Das sind keine Falten, das sind nur Geschichten." Beim Rückblick auf fünf Jahrzehnte Karriere nennt Wolfgang schließlich all das, was für ihn zählt: "Erfolge und Niederlagen, vielen Menschen begegnet zu sein, meine komplette Familie und ganz besonders Rosie, die langen Jahre an meiner Seite!"

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Wolfgang Petry, Schlagersänger

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United Archives GmbH Wolfgang Petry im November 1993

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Wolfgang Petry beim "ZDF Fernsehgarten"