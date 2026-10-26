Carmen Geiss wird bei alten Fotos mit Robert nachdenklich

Carmen Geiss (61) hat ihr privates Fotoarchiv durchstöbert – und dabei einen echten Schatz gefunden. Auf Instagram veröffentlicht die Unternehmerin nun mehrere ältere Aufnahmen, auf denen sie mit ihrem Ehemann Robert Geiss (62) zu sehen ist. Die Fotos stammen offenbar aus einem gemeinsamen Skiurlaub, der eingeblendete Zeitstempel nennt das genaue Datum: 27. Dezember 1989. Die Schnappschüsse sind damit mittlerweile fast 37 Jahre alt. Beim Durchsehen ihrer Sammlung entdeckte die Reality-TV-Bekanntheit die Urlaubserinnerungen zufällig und wollte den emotionalen Fund gleich mit ihren Followern teilen. "Gerade habe ich in meiner Fotosammlung gestöbert und dieses Bild gefunden. Mein Gott, das ist bestimmt schon 40 Jahre her!", schreibt sie zu dem Wiedersehen mit ihrem jüngeren Ich und Robert.

Als die Bilder entstanden, waren Carmen und Robert schon ein eingespieltes Team: Die beiden waren damals seit knapp acht Jahren zusammen. Den Bund fürs Leben hatten sie allerdings noch nicht geschlossen. Erst knapp fünf Jahre nach dem Winterurlaub traten sie vor den Traualtar – am 30. Oktober 1994 wurden sie Mann und Frau. Der Zeitstempel auf den Fotos ermöglicht somit eine deutlich genauere Einordnung als Carmens spontane Schätzung von etwa 40 Jahren.

Die unerwartete Reise in ihre Vergangenheit machte die Unternehmerin nachdenklich. In ihrem Beitrag reflektiert sie darüber, wie rasch die Jahre vergangen sind und wie wertvoll gemeinsame Erlebnisse sind. "Man schaut auf so ein Foto und ist für einen kleinen Moment wieder dort. Die Gefühle, die Erinnerungen … und plötzlich fragt man sich: Wo ist bloß die ganze Zeit geblieben? Damals dachte man, man hätte noch unendlich viel davon. Heute weiß ich, wie kostbar sie ist", schreibt Carmen auf Instagram. Daraus leitet sie auch einen Appell an ihre Fans ab: Sie sollten jeden kostbaren Augenblick bewusst auskosten und sich regelmäßig an die schönsten Momente erinnern.

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Getty Images Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss teilt einen Schnappschuss mit Robert aus 1989, Oktober 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss an ihrer Hochzeit 1994