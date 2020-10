Was für eine verrückte Zeitreise! Carmen (55) und Robert Geiss (56) sind seit 26 Jahren verheiratet. Mit ihren zwei Töchtern Davina (17) und Shania (16) führen sie ein pompöses Jetset-Leben. Doch ihre Trauung am 30. Oktober 1994 fiel nicht ganz so luxuriös aus, wie viele Fans vielleicht vermuten: Carmen gab ihrem Robert in Las Vegas das Jawort – und das in Strapsen!

Im vergangenen Jahr teilte die heute 55-Jährige einige private Aufnahmen von der Zeremonie in Vegas auf Facebook. Was viele Supporter überrascht haben dürfte: Die Blondine hatte ihrem Robert nicht in einem pompösen Brautkleid das Jawort gegeben – Carmen hatte viel lieber auf einen verruchten Look gesetzt. Statt eines Hochzeitskleides trat die Millionärsgattin nur in Corsage, Slip und Strapse vor den Traualtar. Um das neckische Outfit stilgerecht abzurunden, hatte sie sich zusätzlich für einen transparenten Umhang inklusive langer Schleppe entschieden.

Für ihren Robert wird dieser Brautlook wohl für immer unvergessen bleiben – denn auch heute scheinen die beiden noch sehr verliebt ineinander zu sein. "Dass die Liebe in einer glücklichen Ehe bleibt wie am ersten Tag, ist eine Lüge. Nach vielen Ehejahren mit dir weiß ich: Sie wird größer", schreibt Carmen zu einem aktuellen Instagram-Beitrag anlässlich ihres Hochzeitstages.

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen Geiss bei ihrer Hochzeit 1994

Anzeige

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de