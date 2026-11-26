Carmen Geiss (61) kämpft seit einigen Monaten mit einem hartnäckigen Rauschen in beiden Ohren, das auf einen sogenannten Tinnitus zurückzuführen ist. Die Beschwerden begannen einige Monate nach dem bewaffneten Überfall auf die Familienvilla in Saint-Tropez, den Carmen gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss (62) erleben musste. Auf Instagram wendet sich die TV-Bekanntheit nun an andere Betroffene aus ihrer Community und bittet diese um ehrliche Erfahrungsberichte und Hinweise auf weitere Behandlungsmöglichkeiten oder hilfreiche Anlaufstellen. Außerdem fragt sie nach Erfahrungen mit einem bestimmten Produkt gegen Ohrgeräusche, auf das sie gestoßen ist. Bevor sie es bestellt, möchte die Unternehmerin wissen, ob es anderen tatsächlich geholfen hat. Ob ihr Tinnitus medizinisch mit dem traumatischen Erlebnis und der anschließenden Belastung zusammenhängt, ist bislang allerdings nicht eindeutig belegt.

Um die störenden Ohrgeräusche loszuwerden, probierte Carmen bereits verschiedene Ansätze aus. Unter anderem setzte sie auf Osteopathie und nahm Tabletten ein. Eine anhaltende Besserung brachten diese Versuche jedoch nicht. Nun hat sie auf Instagram ein Produkt entdeckt, das ihr Hoffnung macht. Bevor sie aber auf den Bestellknopf drückt, möchte sie gerne wissen, ob andere damit schon gute Erfahrungen gemacht haben. Warum sie so vorsichtig ist, erklärt sie offen: "Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung." Ihren Beitrag nennt sie deshalb selbst einen "kleinen Hilferuf". Besonders belastend ist der Tinnitus offenbar in Momenten, in denen äußere Geräusche fehlen und das Rauschen umso deutlicher wahrnehmbar wird. "Gerade wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist", schreibt sie in ihrem Post.

Hinter Carmen und Robert liegt ein erschütterndes Erlebnis. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 drangen vier bewaffnete Männer in die Villa der Geissens in Saint-Tropez ein. Die Täter bedrohten das Ehepaar und zwangen die beiden dazu, den Tresor zu öffnen. Carmen wurde dabei verletzt. Schon vor ihrem aktuellen Post hatte sie öffentlich gemacht, dass die Tat sie weiterhin belastet. Nach dem Überfall berichtete sie unter anderem von Schlafstörungen und wiederkehrenden Albträumen. Das später einsetzende Rauschen in beiden Ohren stellt für Carmen nun eine weitere Belastung dar. Mit Robert ist Carmen schon seit vielen Jahren verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter. Als Familie zeigen sich die Geissens seit Langem im Fernsehen und lassen ihr Publikum an ihrem Leben teilhaben. Mit ihrem aktuellen Instagram-Beitrag bindet Carmen ihre Fans nun auch in die Suche nach möglichen Wegen ein, ihre gesundheitlichen Beschwerden dauerhaft zu lindern.

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