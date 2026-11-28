Carmen Geiss (61) nimmt ihre Fans mit auf eine ganz private Zeitreise! Auf Instagram teilte die Unternehmerin jetzt mehrere nostalgische Aufnahmen aus ihrer Jugend. Auf den Bildern ist auch ihr späterer Ehemann Robert Geiss (62) zu sehen. Gefunden hat Carmen die Schnappschüsse, als sie in alten Erinnerungen gestöbert hat. "Ich hab mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt und dieses Foto gefunden. Meine Güte, ich war 19 oder 20 und Robert wie immer anderthalb Jahre älter", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Die Unternehmerin schrieb außerdem, die Zeit, in der die Schnappschüsse entstanden, sei "verdammt lang her". Mit ihrer Bilderreihe gewährt Carmen ihren Fans einen seltenen Einblick in die frühen gemeinsamen Jahre mit Robert. Beide sind auf den Fotos noch sehr jung und standen damals erst am Anfang ihres gemeinsamen Lebenswegs.

Die alten Fotos weckten bei Carmen auch Erinnerungen an eine Jugend ganz ohne Smartphones. Wer sich damals verabredet hatte, musste sich darauf verlassen können: Wer zugesagt hatte, um acht Uhr da zu sein, sei zu dieser Uhrzeit auch tatsächlich erschienen, erinnert sich die Unternehmerin. Kurze Zwischenmeldungen per Handy gab es schlichtweg nicht. "Die Nachricht 'Bin gleich da' hätte man höchstens persönlich vorbeibringen können. Und im Urlaub hieß es erst mal Münzen sammeln, damit man den Eltern vom Münztelefon aus sagen konnte, dass man gut angekommen ist", erzählte Carmen ihren Followern. Ob diese Zeit besser als die heutige gewesen sei, möchte der Realitystar allerdings nicht entscheiden. Carmen zeigt sich vielmehr dankbar, dass sie diese Phase selbst erleben durfte. Ihre Jugendfotos stehen für sie damit nicht nur für den Beginn ihrer Beziehung mit Robert. Sie erinnern die TV-Bekanntheit zugleich an eine Zeit, in der Absprachen auch ohne ständige Erreichbarkeit funktionieren mussten.

Schon vier Wochen zuvor hatte Carmen ihre Fans auf Instagram mit auf eine Reise in die Vergangenheit genommen. Damals hatte sie Aufnahmen von sich und Robert aus einem gemeinsamen Skiurlaub geteilt. Ein eingeblendeter Zeitstempel verriet das Datum: den 27. Dezember 1989. Bei ihrer spontanen Einschätzung hatte Carmen etwas großzügiger gerechnet. "Gerade habe ich in meiner Fotosammlung gestöbert und dieses Bild gefunden. Mein Gott, das ist bestimmt schon 40 Jahre her!", hatte sie zu ihrem Fund geschrieben. Die Winterbilder hatten bei Carmen auch nachdenkliche Gefühle ausgelöst. "Man schaut auf so ein Foto und ist für einen kleinen Moment wieder dort. Die Gefühle, die Erinnerungen… Und plötzlich fragt man sich: Wo ist bloß die ganze Zeit geblieben?", hatte sie ihre Gedanken beschrieben. Zum Zeitpunkt des Skiurlaubs waren Carmen und Robert bereits seit knapp acht Jahren zusammen gewesen. Ihre Hochzeit hatte allerdings noch vor ihnen gelegen: Am 30. Oktober 1994 hatten sie sich das Jawort gegeben. Die alten Erinnerungen hatte Carmen zum Anlass genommen, ihren Fans ans Herz zu legen, jeden kostbaren Augenblick bewusst zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Throwback-Foto von Carmen Geiss

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Throwback-Foto von Robert Geiss

Anzeige Anzeige