Keanu Reeves wird zum Cop in Stallones Thrillerremake

Keanu Reeves (62) könnte schon bald in einem der aufregendsten Actionprojekte der kommenden Jahre zu sehen sein. Laut The Hollywood Reporter verhandelt der Schauspieler zurzeit über eine der beiden Hauptrollen im Remake des südkoreanischen Thrillers "The Gangster, The Cop, The Devil". Produziert wird das Ganze von Actionstar Sylvester Stallone (80). Endgültig unterschrieben ist der Deal allerdings noch nicht. Welche Figur der John Wick-Star übernehmen soll, ist bislang ebenfalls unklar. Naheliegend wäre die Rolle des titelgebenden Polizisten, aber auch ein Auftritt als Serienkiller wäre möglich. An seiner Seite soll der südkoreanische Schauspieler Don Lee stehen, der erneut den Gangsterboss aus dem Original von 2019 verkörpern soll. Und auch hinter der Kamera steht ein prominenter Name.

Im März 2026 wurde James Wan (49) als Regisseur verpflichtet, der zuvor bereits "Saw" und Aquaman inszeniert hat. Im Original spielt der Darsteller Don Lee den Gangsterboss Jang Dong-soo. Dieser überlebt den Angriff eines Serienkillers und ist daraufhin auf Rache aus. Um den Täter zu finden, verbündet sich der Kriminelle widerwillig mit dem Polizisten Jung Tae-seok, gespielt von Kim Mu-yeol. Der Ermittler wiederum will den Mörder nicht nur hinter Gitter bringen, sondern damit auch seine Chancen auf eine Beförderung verbessern. Am Drehbuch saßen gleich drei Autoren: Eric Pearson, Shay Hatten und Brian Helgeland. Vor allem Shay dürfte mit Keanu bestens vertraut sein, denn er arbeitete bereits an der "John Wick"-Reihe mit. Wann die Dreharbeiten starten und wann der Film in die Kinos kommen soll, wurde bislang nicht offiziell verkündet.

Die Idee zu dem Remake ist alles andere als neu. Bereits am 5. Mai 2019 – und damit noch vor dem südkoreanischen Kinostart am 15. Mai – kündigte Sylvester an, eine Neuauflage des Thrillers produzieren zu wollen. Danach wurde es jedoch mehrere Jahre lang still um das Projekt. Die Vorlage selbst feierte unterdessen große Erfolge: Der Film wurde 2019 beim renommierten Filmfestival in Cannes gezeigt und kommt laut dem Portal Rotten Tomatoes auf 97 Prozent positive Kritiken. Doch das ist nicht das einzige Projekt, in das Keanu verwickelt sein könnte: Das Videospiel "Cyberpunk 2077" bekommt eine Realverfilmung. Für Fans des Games stellt sich vor allem eine Frage: Kehrt Keanu Reeves (62) als Rockmusiker und Freiheitskämpfer Johnny Silverhand zurück?

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Toronto International Film Festival im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler