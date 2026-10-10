"Cyberpunk 2077" wird verfilmt und Keanu Reeves soll zurück

Das Videospiel "Cyberpunk 2077" bekommt eine Realverfilmung: Paramount Pictures hat das Projekt nun offiziell auf den Weg gebracht. Wie unter anderem Variety berichtet, will das Studio das futuristische Sci-Fi-Rollenspiel gemeinsam mit Produzent Lorenzo di Bonaventura auf die große Leinwand bringen. Der Filmemacher war bereits an großen Produktionen wie Transformers, Matrix und Harry Potter beteiligt. Für Fans des Games ergibt sich vor allem eine Frage: Kehrt Keanu Reeves (62) als Rockmusiker und Freiheitskämpfer Johnny Silverhand zurück? Im Spiel selbst setzte der Entwickler nämlich auf die Unterstützung des "Matrix"-Darstellers: Keanu lieh Johnny Silverhand nicht nur seine Stimme, sondern auch sein Aussehen. Ob der Schauspieler nun im Film in dieselbe Rolle schlüpft, bleibt offen. Und auch sonst gibt es kaum Details zum Projekt.

Ganz neu ist die Idee einer Realverfilmung jedoch nicht. Bereits vor mehr als drei Jahren hatte das Entwicklerstudio CD Projekt Red angekündigt, eine Realverfilmung des Spiels auf die Leinwand zu bringen. Zu dem Zeitpunkt war von einer engen Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Anonymous Content die Rede, die unter anderem für Serienhits wie "Westworld" und "Mr. Robot" verantwortlich war. Mit Paramount Pictures steht nun ein großes Hollywoodstudio hinter dem Vorhaben – in welcher Form und ob überhaupt Anonymous Content weiterhin beteiligt bleibt, ist nicht bekannt. Ebenfalls interessant: In der Erweiterung "Phantom Liberty" war zudem Idris Elba (54) als Solomon Reed zu sehen. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, dass auch er beim Film mitspielen könnte.

Keanu verbindet ohnehin eine besondere Geschichte mit dem Cyberpunkgenre. Schon 1995 stand er für den Sci-Fi-Film "Vernetzt - Johnny Mnemonic" vor der Kamera und spielte darin einen Datenkurier. Die zugrundeliegende Kurzgeschichte von William Gibson diente wiederum als Inspiration für Mike Pondsmiths "Cyberpunk 2020" – also für genau jenes Universum, auf dem das Videospiel basiert. Auffallend dabei ist, dass in beiden Werken die Figur den Namen Johnny hat. Und während ein möglicher "Cyberpunk 2077"-Film also noch ganz am Anfang steht, wurde Keanu vor Kurzem schon für ein ganz anderes Projekt engagiert: den Stop-Motion-Animationsfilm "Hidari". Hier sollte der Schauspieler aber nicht vor die Kamera treten, sondern als Synchronsprecher die Hauptrolle des Jingoro übernehmen.

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Getty Images Keanu Reeves, Oktober 2025 in New York City

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Getty Images Lorenzo di Bonaventura, Produzent

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Getty Images Idris Elba beim Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025