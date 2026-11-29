Sylvester Stallone (80) hat ein wenig rühmliches Kapitel aus seinem Liebesleben offengelegt. Im Jahr 1994 beendete der Schauspieler seine Beziehung zu Jennifer Flavin (58) nach sechs gemeinsamen Jahren, ohne ein persönliches Gespräch mit ihr zu führen. Stattdessen schickte er ihr einen sechsseitigen, handgeschriebenen Trennungsbrief per FedEx. Das gab der "Rocky"-Darsteller jetzt im Podcast "Hang Out with Sean Hannity" zu. "Das ist die unaufrichtigste Trennung, die man haben kann", räumte der Hollywoodstar ein. Ihm habe schlicht der Mut gefehlt, Jennifer direkt gegenüberzutreten und das Ende ihrer Beziehung auszusprechen. Zugleich deutete er an, dass er selbst offenbar Zweifel an diesem Schritt hatte. "Man schreibt es auf, weil man nicht den Mut hat, es von Angesicht zu Angesicht zu tun... Denn ich glaube, ein Teil von mir wollte es gar nicht", erklärte Sylvester sein damaliges Handeln.

Die Ursache für seine Probleme in Beziehungen sieht Sylvester in seiner Vergangenheit. Er sei in einer "unglaublich dysfunktionalen Familie" aufgewachsen und habe auch persönlich eine schwierige Beziehungsgeschichte hinter sich. Hinter der Trennung von Jennifer stand damals sein Verhältnis mit dem Model Janice Dickinson (71). Für Jennifer kam der Brief nach eigenen Angaben völlig unerwartet. Gegenüber People machte sie damals deutlich, wie enttäuscht sie von der unpersönlichen Nachricht gewesen sei. "Man kann einen Menschen nach sechs Jahren nicht einfach in einem Brief abschreiben. Es ist ja nicht so, dass ich versucht hätte, ihn anzuflehen, zu mir zurückzukommen oder so. Ich wollte einfach nur reden", erklärte das Model dem Magazin. Endgültig war das Liebes-Aus allerdings nicht. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass Sylvester nicht der leibliche Vater von Janices Tochter ist, fanden er und Jennifer 1995 wieder zueinander. Im August 1996 wurde ihre erste gemeinsame Tochter Sophia geboren, im Mai 1997 gaben sich die beiden das Jawort. Später machten die Töchter Sistine und Scarlet das Familienglück komplett.

Ganz ohne Krisen verlief die Ehe jedoch nicht: Im August 2022 reichte Jennifer nach 25 Ehejahren die Scheidung ein. Nur wenige Wochen später versöhnte sich das Paar allerdings wieder. Heute bezeichnet Sylvester seine Frau als Mittelpunkt seines Lebens. "Ich könnte ohne sie nicht leben. Ich meine, sie ist mein, mein Ein und Alles, meine Sonne, mein Mond, alles", schwärmte er im Podcast. Der "Rocky"-Darsteller hob zudem hervor, dass Jennifer ihn über viele Jahre hinweg unterstützt und ihm Halt gegeben habe. Erst spät sei ihm bewusst geworden, was für einen besonderen Menschen er an seiner Seite habe. Damit fällt sein heutiger Blick auf die gemeinsame Beziehung deutlich anders aus als noch 1994, als er ihr das Liebes-Aus per FedEx-Brief mitteilte.

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Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin

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Instagram / officialslystallone Schauspieler Sylvester Stallone mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin

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