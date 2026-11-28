Sylvester Stallones (80) Weg zum Weltruhm ist nun auf der großen Leinwand zu sehen – allerdings mit ein paar Änderungen. Das Biopic "I Play Rocky" zeigt, wie der damals noch fast unbekannte Schauspieler Mitte der 1970er-Jahre darum kämpfte, in "Rocky" selbst die Hauptrolle zu spielen. Regie bei dem Drama führte Peter Farrelly. In den USA ist der Film bereits seit dem 6. November zu sehen, in Deutschland ist der Film am 26. November in den Kinos gestartet. Den jungen Sylvester spielt Anthony Ippolito (27). Fast 50 Jahre nach der Premiere des Boxerklassikers zeigt ein Faktencheck jedoch, dass nicht alles im Film der Wahrheit entspricht. Mehrere Ereignisse rund um die Entstehung des späteren Oscargewinners wurden für das Biopic etwas angepasst.

Das betrifft unter anderem die legendäre Schreibphase von 72 Stunden und die oft erzählte Anekdote über Sylvesters Bullmastiff Butkus. Bewiesen ist, dass Sylvester drei Tage und Nächte ohne Pause an seinem Skript schrieb. Komplett fertig wurde das Drehbuch in diesen 72 Stunden aber nicht, es entstand nur etwa das erste Drittel des Films. Bis zum Drehstart überarbeitete der Schauspieler das Skript noch etliche Male. An anderen Stellen weicht der Film ebenfalls ab. So scheint Sylvester ganz ohne Unterstützung zu den Produzenten Robert Chartoff (†81) und Irwin Winkler zu gehen. Tatsächlich hatten ihn seine Agenten Craig Rumar und Larry Kubik zunächst an den Produzenten Gene Kirkwood vermittelt. Die Mitwirkung seines Vaters Frank Stallone Sr. wird im Biopic ebenfalls deutlich versöhnlicher dargestellt. In seinen Memoiren "The Steps" schrieb der Schauspieler, sein Vater sei unangemeldet am Set aufgetaucht und habe eine Rolle verlangt.

Und auch die Geschichte um seinen Hund Butkus hat anscheinend mehrere Wahrheiten, je nachdem, wen man fragt. Seit Jahrzehnten erzählt Sylvester, er habe den Hund aus Geldnot für rund 40 Dollar an einen Fremden verkauft. Für die Dreharbeiten habe er ihn später für viel Geld zurückgekauft. Wie hoch der Preis war, ist nicht genau bekannt: Mal ist von 1.500, mal von 15.000 US-Dollar die Rede. Der damalige Boxtrainer Jimmy Gambina schilderte eine ganz andere Version. Er habe sich während des Drehs um Butkus gekümmert und ihn danach von Sylvester geschenkt bekommen. Erst für "Rocky II" habe er das Tier nach fast drei Jahren zurückgeben sollen. Darüber seien die beiden in Streit geraten.

Sylvester selbst war an der neuen Produktion nicht beteiligt und stand ihr zunächst skeptisch gegenüber. Hauptdarsteller Anthony bereitete sich intensiv auf die Rolle vor: Er nahm mehr als 30 Pfund zu, also rund 14 Kilogramm. Monatelang trainierte er mit Gewichten und in einer Boxhalle. Außerdem eignete er sich Sylvesters markante Sprechweise an. Wie hart diese Vorbereitung tatsächlich gewesen war, hatte Peter bei der Veranstaltung Contenders Film Los Angeles verraten.

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Imago Anthony Ippolito als Sylvester Stallone in "I Play Rocky", 2026

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976