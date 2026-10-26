Leyla zog über ihre Stimme her: Nina Bridney ist "verletzt"

In der Late-Night-Show von Promi Big Brother teilte Leyla Heiter (30) zuletzt gegen Nina Bridney (23) aus. Dabei machte sich die Reality-Bekanntheit über die hohe Stimme der Streamerin lustig, obwohl sich die beiden offenbar gar nicht persönlich kennen. Nina wollte die Sticheleien nicht unkommentiert lassen und reagierte mit einem Video auf Instagram. Darin gab sie offen zu, dass Leylas Aussagen sie getroffen haben. "Ich muss ehrlich sagen, es hat mich ein wenig verletzt", gestand sie ihren Followern. Besonders enttäuscht zeigte sich Nina darüber, dass Leyla öffentlich über sie urteilt, ohne sie überhaupt persönlich zu kennen. Mit solchen Spitzen hatte die Streamerin offenbar nicht gerechnet – schon gar nicht von jemandem, zu dem sie bislang keinen direkten Kontakt hatte.

In ihrem Clip machte Nina noch deutlicher, warum Leylas Aussagen sie so irritiert haben. "Ich mag Leyla eigentlich voll gerne und ich feiere sie auch voll. Ich war confused, dass sie über mich redet. So negativ, obwohl sie mich gar nicht kennt", erklärte die Netzbekanntheit. Besonders enttäuscht sei sie darüber, dass eine Frau sich auf diese Weise über eine andere äußere. Dabei verwies Nina auch auf Leylas eigene Aussprache und Stimme: Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin lispelt selbst und hat ebenfalls eine hohe Stimme. Umso weniger könne sie die Kritik nachvollziehen. "Finde ich sehr schade, weil ich meine, Leyla ist eine sehr tolle Creatorin und ich mag sie sehr gerne. Zudem lispelt sie ja selber und hat eine sehr hohe Stimme, deswegen hat es mich ein bisschen traurig gemacht, dass sie so über eine andere Frau redet", führte Nina weiter aus.

Trotz der verletzenden Aussagen stellte Nina mehrfach klar, dass sie Leyla weiterhin sympathisch findet und ihre Arbeit als Creatorin schätzt. Ein endgültiges Urteil über die Ehefrau von Mike Heiter (34) möchte sie sich offenbar nicht bilden. Stattdessen lässt sie die Tür für ein persönliches Kennenlernen offen und hofft, dass sich die beiden bei einer möglichen Begegnung ein anderes Bild voneinander machen können. "Ich hätte sie gar nicht so eingeschätzt. Vielleicht begegnen sie und ich uns mal und wir lernen uns anders kennen", erklärte Nina in ihrem Instagram-Video. Eine Reaktion von Leyla auf die Kritik der 23-Jährigen steht bislang aus.

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Imago Nina Bridney beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin