Nach Promi-BB-Aus: Kim Virginia zofft sich mit Leyla & Mike

Nach ihrem unerwartet frühen Aus bei Promi Big Brother an Tag 9 erlebte Kim Virginia Grey (31) in der anschließenden Late-Night-Show direkt die nächste unangenehme Überraschung: Im Studio warteten ausgerechnet ihre Dauerrivalen Leyla Heiter (30) und Mike Heiter (34) als Überraschungsgäste. Das Wiedersehen geriet augenblicklich zur Eskalation, denn Leyla kündigte schon vor Kims Eintreffen an, keine Milde walten zu lassen. Auf Kims noch vorsichtiges "Alles gut?" entgegnete Mike kühl: "Bei uns schon", bevor der ohnehin schwelende Konflikt vollends entbrannte. Das Ehepaar forderte umgehend klare Antworten auf die im Raum stehenden Vorwürfe ein und verlangte eine unmissverständliche Richtigstellung bezüglich verfälschter Geschichten. Mike ergriff direkt das Wort und räumte vor laufenden Kameras endgültig mit einer der Spekulationen auf: "Kim hat auch damals behauptet, dass sie von mir schwanger war [...]. Das können wir aus der Welt schaffen, das stimmt nicht. Wir waren auch nie zusammen." Kims denkbar knappe Reaktion darauf: "Ja, das kann sein."

Im Anschluss kam Leyla direkt zum Punkt: Sie wollte wissen, was es mit Kims vermeintlicher Schwangerschaft auf sich hatte. Als Kim die Gegenfrage stellte: "Warum ist das dein Thema?", entgegnete Leyla knapp: "Das ist ein Thema, das ganz Deutschland interessiert gerade." Sie warf der Auswanderin vor, das hochsensible Sujet aus purer Berechnung auf Social Media inszeniert zu haben: "Wieso hast du das nicht im Format gemacht? Jeder hat dir Fragen gestellt, du hast immer drum herum geredet. [...] Du hast keine Antwort gegeben. Bei aller Liebe: Man kann nicht sagen, dass das so ein sensibles Thema war, denn du hast es in die Öffentlichkeit getragen für Klicks und Aufmerksamkeit." Während Kim betonte, sie habe ein Video zur Beweisführung geplant, konterte Leyla unerbittlich und rechnete vor, wie unlogisch dieses Verhalten sei. Zwar fügte Leyla mit spürbarer Schärfe hinzu: "Wenn dir das wirklich passiert ist, tut es mir von ganzem Herzen leid", blieb jedoch bei ihrer harten Kernkritik.

Moderator Jochen Bendel (58) versuchte unterdessen tapfer, die Lage zu deeskalieren, und erinnerte die Runde daran: "Wir sind hier kein deutsches Gericht." Er schaltete ein Highlightvideo zur Ablenkung ein, platzierte sich sogar physisch zwischen die Streitenden auf dem Sofa und forderte eindringlich einen "Waffenstillstand". Das Publikum verlangte jedoch nach mehr Krawall. Leyla legte umgehend nach und enthüllte genüsslich, dass Kims Ex-Manager zwischenzeitlich ein eigenes Statement verkauft habe: "Das tut mir aber jetzt leid", so ihr sarkastisches Fazit. Selbst Kims Ehe mit Nikola Grey (30) geriet ins Visier, als Leyla süffisant stichelte: "Ich dachte, das hattet ihr beides schon, Hochzeit und Weltreise?" Erst als Jochen das Thema gezielt auf Kims freie Trauung lenkte, wendete sich das Blatt überraschend ins Friedliche. Kim schwelgte plötzlich völlig losgelöst in Erinnerungen: "Das war voll krass für uns. Wir fanden das voll schön."

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RTL / René Lohse; RTL / Markus Hertrich Kim Virginia Hartung und Leyla Lahouar

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RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024