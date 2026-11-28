Leyla Heiter (30) möchte ihrer Nikotinsucht endlich ein Ende setzen! Für die Reality-TV-Bekanntheit steht ein lang ersehnter Termin an: Sie lässt sich eine sogenannte Anti-Raucher-Spritze verabreichen, die ihr dabei helfen soll, vom Rauchen loszukommen. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Fans mit auf den Weg dorthin. Nach monatelangem Warten ist ihr die Nervosität deutlich anzumerken. "Mein Gott, ich bin so aufgeregt, Leute, ich bin jetzt einfach auf dem Weg", erzählt sie ihren Followern. Gleichzeitig ist sie gespannt, ob die Behandlung bei ihr wirklich so wirkt, wie sie es sich erhofft. Ihre Vorfreude ist also mit einer ordentlichen Portion Ungewissheit verbunden.

Auch die angebliche Wirkungsweise der Spritze erläuterte Leyla ihren Followern. Ihren Angaben zufolge wird das Mittel am Ohr oder direkt dahinter injiziert und soll anschließend das Verlangen nach Zigaretten reduzieren. Bereits am Vortag habe man ihr erklärt, dass sich die Wirkung ähnlich anfühlen könne wie das Gefühl unmittelbar nach dem Rauchen einer Zigarette. Dann habe man normalerweise erst einmal kein Bedürfnis, gleich die nächste anzuzünden. Genau an diesem Punkt kommen der Influencerin aber Zweifel. "Aber bei mir ist das gar nicht so. Ich kann auch drei hintereinander rauchen", gibt sie in ihrer Story offen zu. Ob sich das Prinzip auf ihr eigenes Rauchverhalten übertragen lässt, ist für Leyla deshalb fraglich.

Vor drei Monaten hatte Leyla ihrer Zigarettensucht den Kampf angesagt! Damals hatte sie sich für eine Selbstfindungsreise auf Bali aufgehalten und dort neuen Mut für den Rauchstopp geschöpft. In ihrer Instagram-Story hatte sie verkündet: "Ich bin optimistisch. Ich schaffe das jetzt. Ich werde jetzt nicht mehr rauchen. Und ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit auf die ganze Reise." Der Aufenthalt hat offensichtlich nicht die gewünschte Wirkung entfaltet. Dabei hatte Leyla schon damals offen über ihre bisherigen Anläufe gesprochen: Länger als zehn Tage hatte sie nach eigenen Angaben nie durchgehalten. Vor allem bei Stress und Frust, aber auch einfach aus Lust hatte sie wieder zur Zigarette gegriffen.

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Juni 2026

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