Leyla Heiter (30) hat nun endlich den Schritt gewagt, auf den sie so lange gewartet hat: Die Reality-Darstellerin ließ sich eine sogenannte Anti-Rauch-Spritze verabreichen. Direkt nach der Behandlung berichtete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story ausführlich von dem Eingriff. "Ich bin auf jeden Fall jetzt fertig mit der Spritze. Es wurde zwischen acht und zehn Mal pro Seite reingestochen", erzählte sie. Die Folgen spürte Leyla sofort: Ihre Ohren fühlten sich stark angeschwollen an und sie hatte mit leichtem Schwindel und Übelkeit zu kämpfen. Gleichzeitig gab es aber auch eine gute Nachricht: Unmittelbar nach der Prozedur hatte sie keinerlei Lust auf eine Zigarette. Ob das auch in der kommenden Zeit so bleibt, will Leyla genau beobachten und ihre Community daran teilhaben lassen.

Um möglichen Blutergüssen vorzubeugen, erhielt Leyla nach dem Eingriff Papiertücher, die sie fest gegen ihre Ohren drücken sollte. Ob sie dabei ausreichend Druck ausgeübt hatte, konnte sie jedoch nicht genau sagen. "Meine Ohren fühlen sich an, als wären die dreimal so dick", berichtete sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich glaube aber, meine eine Seite wird ein bisschen blau, weil vielleicht habe ich nicht fest genug gedrückt. Und ja, mir ist ein bisschen schwummrig, auch ein bisschen übel." Darüber hinaus erklärte sie, dass sie offenbar für einige Tage auf Kaffee und Energydrinks verzichten müsse. Ihr Fazit fiel trotzdem vielversprechend aus: "Aber ich habe gerade absolut null Bock, eine zu rauchen. Also, ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den laufenden Tagen zeigen wird."

Auf den Termin hatte Leyla bereits seit mehreren Monaten gewartet. Mithilfe der Behandlung möchte sie es endlich schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Auf dem Weg in die Innenstadt war der Social-Media-Star allerdings deutlich nervös. Sie machte sich auch viele Gedanken darüber, ob die Behandlung bei ihr überhaupt anschlagen würde. Im Vorfeld hatte man ihr erklärt, dass die Behandlung ein Gefühl hervorrufen solle, das dem Zustand direkt nach einer gerauchten Zigarette ähnelt. Schließlich könne sie nach eigener Aussage problemlos auch drei Zigaretten direkt hintereinander rauchen. Nach dem Eingriff ist die erste Anspannung vorerst verflogen. Stattdessen ist Leyla nun gespannt, wie sich ihr Verlangen in den kommenden Tagen entwickelt. Weitere persönliche Updates hat sie ihren Followern bereits angekündigt.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026

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