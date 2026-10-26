"Love Language": Trailer zum Film mit Chloë Grace Moretz

Der erste Trailer zur RomCom "Love Language" ist erschienen und gibt einen Vorgeschmack auf eine komplizierte Liebesgeschichte. Im Zentrum steht Chloë Grace Moretz (29) als Nachwuchsautorin Louisa "Lou" Klaussner, deren eigene Verlobung gescheitert ist. Doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, macht sie ihre romantische Ader zum Beruf und schreibt gegen Bezahlung die Eheversprechen anderer Paare. Damit baut sie sich einen durchaus lukrativen Nebenjob auf. Richtig kompliziert wird es allerdings, als sie ihren früheren Studienkollegen und einstigen Schwarm Warren wiedertrifft. Ausgerechnet er ist mit Olivia verlobt, die Lou mit ihren Liebesversprechen beauftragt hat. Gleichzeitig zeigt auch der charmante Aufreißer Dash Interesse an der Autorin.

Schon zu College-Zeiten hatte Lou intensive Gefühle für Warren. Wie der Trailer zeigt, war sie damals nicht nur in ihn verliebt, sondern regelrecht von ihm besessen. Durch seine Verlobung mit Olivia steckt die Autorin nun sowohl beruflich als auch emotional in einer heiklen Situation: Sie soll ausgerechnet die Worte verfassen, mit denen eine andere Frau ihre einstige große Liebe heiratet. Mit Dash kommt ein weiterer Verehrer ins Spiel, der für noch mehr Gefühlschaos sorgt. Statt einer klassischen Dreiecksbeziehung deutet sich damit ein romantisches Liebesviereck an, in dem Lou zwischen ihrer Vergangenheit, ihrem Auftrag und neuen Möglichkeiten hin- und hergerissen ist. In den USA kommt der Film laut Filmstarts am 23. Oktober 2026 als Video-on-Demand heraus und wird außerdem in ausgewählten Kinos gezeigt. Wann der Film in Deutschland verfügbar ist, steht noch nicht fest.

Auch die Besetzung kann sich sehen lassen. Manny Jacinto spielt Warren, Lous frühere College-Liebe, die sie offenbar nie ganz losgelassen hat. Isabel May übernimmt die Rolle seiner Verlobten Olivia, die zugleich Lous Kundin ist. Anthony Ramos (34) ist als Dash dabei, der ebenfalls Interesse an der Autorin zeigt. Hinter dem Film steht Joey Power, der sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte und als Produzent beteiligt war. Bekannt ist er unter anderem für den Film "Banana Split". Privat hat Hauptdarstellerin Chloë Grace Moretz ihr Glück bereits gefunden: Im Spätsommer 2025 heiratete sie still und heimlich ihre Partnerin Kate Harrison.

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Getty Images Chloë Grace Moretz, Schauspielerin

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Getty Images Schauspieler Anthony Ramos

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Instagram / chloegmoretz Chloë Grace Moretz und ihre Freundin Kate Harrison