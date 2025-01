Bestätigt Chloë Grace Moretz Verlobung mit Silvestergruß?

Chloë Grace Moretz (27) hat offenbar große Neuigkeiten zu verkünden: Die Schauspielerin scheint sich mit ihrer Freundin Kate Harrison verlobt zu haben. Auf Instagram zeigte sie zum Jahreswechsel eine Reihe von Bildern mit besonderen Momenten aus dem vergangenen Jahr. Besonders ein Foto sorgte bei ihren Fans für Aufsehen: Darauf sind die Hände von Chloë und Kate zu sehen, ihre Finger ineinander verschränkt – und an beiden Ringfingern glitzern auffällige Ringe. Dazu schrieb Chloë: "Glücklichstes neues Jahr. Ich bin so dankbar für das, was dieses Jahr mit sich gebracht hat. Die Menschen, die Orte, unsere Familien, unsere Gesundheit, unsere Liebe."

Die Fans sind sich sicher: Bereits im Sommer deutete Chloë die große Frage an. Auf einem Foto, das sie am 27. Juni auf Social Media teilte, war an ihrer linken Hand ebenfalls ein funkelnder Ring mit einem goldenen Band zu sehen. Unter dem Schnappschuss scherzte die 27-Jährige: "Ich habe schon lange keinen Foto-Dump mehr gemacht." Ihr mutmaßlicher Verlobungsring schien dabei keinem aufzufallen – bis jetzt. Ob die Frauen den Schritt tatsächlich gewagt haben, bleibt zwar unbestätigt, doch mit den neuen Bildern sorgte Chloë für reichlich Spekulationsstoff.

Chloë und Kate wurden erstmals im Jahr 2018 als Paar bekannt, nachdem sie mehrmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. Seitdem führten die beiden ihr Privatleben weitestgehend abseits des Rampenlichts. Chloë, die mit Filmen wie "Kick-Ass" und "Die 5. Welle" international bekannt wurde, hat stets betont, wie wichtig es ihr ist, ihr Liebesleben privat zu halten. Die Bindung zu Kate scheint dabei besonders stark zu sein – in Interviews sprach die Schauspielerin laut E! News immer wieder von dem Wunsch nach einer "ehrlichen und echten Verbindung".

Instagram / chloegmoretz Chloë Grace Moretz mit ihrer Freundin Kate Harrison

Snorlax/MEGA Kate Harrison und Chloë Grace Moretz im Disneyland, April 2024

