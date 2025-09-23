Chloë Grace Moretz erzählt von ihrer geheimen Traumhochzeit

Chloë Grace Moretz (28) sorgt mit seltenen Einblicken in ihr Privatleben für Aufsehen. Im Spätsommer hatte der einstige Kinderstar still und heimlich seine Partnerin Kate Harrison geheiratet. Nun plauderte die Schauspielerin zu Gast in der "Today Show" über den besonderen Tag, der zwischen den Dreharbeiten zu ihren neuen Krimis "The Edge of Normal" und Proben für ein Off-Broadway-Stück in New York stattfand. "Ich finde es eine lustige Gegenüberstellung, dass wir als Schauspieler diese dunklen Charaktere spielen und dann die monumentalsten Momente unseres Lebens erleben", berichtete sie im Interview. Die Trauung bezeichnete Chloë als "traumhafte Hochzeit".

Die beiden Frauen beeindruckten bei ihrer Trauung in Kreationen aus dem Haus Louis Vuitton, die speziell von Nicolas Ghesquière entworfen wurden. Chloë trug ein himmelblaues Kleid mit passendem Schleier, über das sie im Gespräch mit Vogue sagte: "Es sieht aus wie Eiscreme oder so etwas." Kate, die als Model und Fotografin arbeitet, wählte einen traditionelleren Look in Weiß. Neben den modischen Highlights sorgte das Paar auch mit kreativ geplanten Aktivitäten wie Poker, Angeln, Reiten und Line Dance für unvergessliche Momente bei seinen Gästen.

Die Schauspielerin und die Beauty sind seit 2018 ein Paar und hielten ihre Beziehung stets so privat wie möglich. Im Frühjahr 2024 kamen erstmals Gerüchte auf, dass die beiden verlobt sein könnten. Die zwei US-Amerikanerinnen wurden damals mit identischen Ringen gesichtet. An Silvester schien Chloë die Nachricht dann auf Instagram zu bestätigen. Zum Jahreswechsel teilte sie ein Foto, auf dem die beiden Schmuckstücke in Szene gesetzt waren, und schrieb dazu: "Glücklichstes neues Jahr. Ich bin so dankbar für das, was dieses Jahr mit sich gebracht hat. Die Menschen, die Orte, unsere Familien, unsere Gesundheit, unsere Liebe."

Getty Images Chloë Grace Moretz bei der "The Addams Family"-Premiere in L.A. im Oktober 2019

Instagram / chloegmoretz Chloë Grace Moretz und Kate Harrison

