Chloë Grace Moretz und ihre Kate Harrison haben geheiratet

Die Schauspielerin Chloë Grace Moretz (28) und das Model Kate Harrison haben sich am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben! Die bewegende Zeremonie fand über das Labor-Day-Wochenende statt und wurde von dem Magazin Vogue bestätigt. Beide Bräute trugen Designer-Kreationen von Louis Vuitton, wobei Chloë sich für ein individuelles hellblaues Brautkleid entschied, komplettiert durch passende Handschuhe und Schleier. Kate hingegen wählte ein klassisches weißes Kleid mit einem Herzausschnitt und elegantem Schleier. Beim anschließenden Fest trug Chloë einen "Ice Cream"-farbenen Anzug und einen Cowboyhut, während Kate mit einem transparenten Overlay über einem eng anliegenden Ensemble begeisterte.

Die Feierlichkeiten spiegelten die gemeinsamen Vorlieben der beiden wider: Neben der Zeremonie genossen die Gäste Aktivitäten wie Angeln, Poker oder Line-Dance. Chloë schwärmte, ihre Kleidung sei perfekt auf sie abgestimmt gewesen: "Ich wollte nie ein traditionelles weißes Kleid tragen – das Hellblau ist genau meins." Ein Video auf Instagram zeigt, wie Chloë emotional wird, als sie sich das erste Mal in ihrem Brautkleid sieht. Kate hingegen versprach, dass der erste Blick aufeinander in ihren Kleidern einer der emotionalsten Momente werden würde. Auch die Outfits für die After-Party waren beeindruckend. Chloë entschied sich für ein weißes Ensemble aus Jackett und Hose mit Cowboyhut, während Kate eine Kombination aus Korsett, Hose und durchsichtiger Schicht mit Metallic-Details wählte.

Chloë und Kate halten ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, sind jedoch seit Jahren unzertrennlich. Ihre Beziehung wurde 2018 erstmals bekannt, als sie beim gemeinsamen Essen in Malibu gesichtet wurden. Seitdem wurden sie selten in der Öffentlichkeit zusammen gesehen, doch gemeinsame Auftritte – wie bei der Paris Fashion Week – sorgen immer wieder für Aufmerksamkeit. Bereits seit Anfang 2024 gab es Gerüchte über eine Verlobung, nachdem sie bei mehreren Gelegenheiten mit funkelnden Diamantringen gesichtet wurden. Nun haben die beiden ihre Liebe auf besondere Weise gefeiert und einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht.

Instagram / chloegmoretz Chloë Grace Moretz und ihre Freundin Kate Harrison

Getty Images Chloë Grace Moretz, Schauspielerin

Instagram / chloegmoretz Chloë Grace Moretz mit ihrer Freundin Kate Harrison