Schwangere Nadja Osmanovic verrät: Das isst sie an einem Tag

Nadja Osmanovic erwartet ihr erstes Kind und gewährt ihrer Community nun einen besonders persönlichen Einblick in ihren Alltag. Auf Instagram zeigte die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin, die gemeinsam mit Mike Singer (26) Nachwuchs erwartet, in einer "Sonntags-Edition", was während ihrer Schwangerschaft bei ihr auf den Tisch kommt. Sie startete den Tag mit ihrer absoluten Lieblingsmahlzeit: einer cremigen Quark-Joghurt-Bowl mit Tiefkühlbeeren, Banane und verschiedenen Samen. Auch Nahrungsergänzungsmittel gehören zu ihrer Morgenroutine. Zum Frühstück nimmt die Influencerin unter anderem Folsäure und Omega-3 ein. So gibt sie ihren Followern nicht nur einen Einblick in ihre Essgewohnheiten, sondern auch in ihren Alltag als werdende Mutter.

Auch sportlich bleibt Nadja aktiv. Nach ihrem Training im Fitnessstudio gönnte sie sich einen Proteinriegel mit weißer Schokolade und Erdnussgeschmack – der sie allerdings nicht überzeugen konnte. "Nach dem Gym habe ich diesen Proteinriegel gegessen – fand ich jetzt nicht so besonders lecker", verriet die Beauty ehrlich. Umso mehr sagte ihr das Abendessen zu: Eine Kartoffel-Hackfleisch-Bowl hatte es ihr sichtlich angetan. "Einfach so lecker und mittlerweile eines meiner absoluten Lieblingsgerichte", schwärmte sie dazu. Zum Abschluss des Tages durfte natürlich auch etwas Süßes nicht fehlen. Kernlose Trauben und saure Kaubonbons rundeten ihren Sonntag ab. Ihre Begeisterung für die Naschereien brachte Nadja knapp auf den Punkt: "Liebe ich." Unter dem Beitrag sammelten sich anschließend zahlreiche Komplimente ihrer Follower.

Neben der Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind genießen Nadja Osmanovic und Mike Singer derzeit auch ihre Zeit zu zweit. Erst kürzlich teilte der Sänger private Urlaubsschnappschüsse mit seinen Fans. Die Aufnahmen zeigen das Paar an einer Strandpromenade, eng umschlungen und sichtlich glücklich. Dazu fand Mike besonders liebevolle Worte für seine Partnerin: Er bezeichnete sie als seine beste Freundin und seine "Babymama". Damit unterstrich er einmal mehr die enge Verbindung zwischen den beiden werdenden Eltern. Bekannt wurde Nadja durch ihre Teilnahme an "Die Bachelors" – inzwischen steht für sie jedoch ein ganz neuer Lebensabschnitt bevor. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft und lässt ihre Community an den Vorbereitungen auf das gemeinsame Baby teilhaben.

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Instagram / nadjaa.os Nadja Osmanovic, ehemalige "Die Bachelors"-Kandidatin

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Instagram / nadjaa.os Nadja Osmanovics Frühstück

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Instagram / nadjaa.os Nadja Osmanovics Abendessen