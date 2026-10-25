Urlaubsgrüße: Mike Singer schwärmt von "Babymama" Nadja

Mike Singer (26) gewährt seinen Fans gerade einen besonders privaten Einblick in sein Liebesglück. Auf Instagram teilte der Sänger jetzt mehrere Fotos mit seiner Partnerin Nadja. Ein Schnappschuss zeigt die beiden an einer Strandpromenade, wo sie umschlungen posieren. Mike trägt ein weißes Oberteil mit einem schwarzen Crossbody-Gurt, Nadja ein braunes, ärmelloses Top. Während er lächelt, streckt sie verspielt die Zunge heraus. Für Gesprächsstoff sorgt allerdings weniger das Outfit als vielmehr die Bildunterschrift. "Die letzten Wochen mit meiner besten Freundin/Babymama", schrieb der Musiker zu den Fotos. Mit dem Wort "Babymama" und dem Fläschchen-Emoji spielt er ziemlich unmissverständlich auf den gemeinsamen Nachwuchs an, den das Paar derzeit erwartet.

Im Hintergrund des Fotos sind Liegen und zusammengeklappte Sonnenschirme zu sehen – alles deutet auf einen entspannten Urlaubsmoment hin. Wo genau der Schnappschuss entstanden ist, verrät der Sänger in seinem Post allerdings nicht. Auch der Zeitpunkt der Aufnahme bleibt offen: Seine Formulierung "die letzten Wochen" legt nahe, dass er auf die vergangene gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin zurückblickt. Auf weiteren Fotos ist Nadja unter anderem bei einem gemütlichen Fernsehabend mit einer Schüssel Popcorn zu sehen oder hinter einem großen Gemälde, auf dem "Love never hurts" geschrieben steht.

Offiziell machten Mike und Nadja ihre Schwangerschaft im September dieses Jahres. In der RTL-Sendung "Punkt 12" bestätigte das Paar, dass tatsächlich Nachwuchs unterwegs ist – zuvor war bereits über ein Baby spekuliert worden. Damals erklärten die beiden, dass die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten sei und Nadja mehr als die Hälfte der Zeit bereits hinter sich habe. Details zum Geburtstermin oder zum Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes behielten die beiden bei der Verkündung aber noch für sich. Für den Musiker und seine Partnerin bedeutete das Outing vor allem eines: Sie mussten den wachsenden Babybauch nicht länger vor der Öffentlichkeit verstecken. Wie entspannt die beiden inzwischen mit dem Thema umgehen, zeigt nun der Urlaubsschnappschuss samt Fläschchen-Emoji ziemlich deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Nadja und Mike Singer, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Nadja und Mike Singer, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Nadja (Die Bachelors), Oktober 2026