"Himmelsbaby": Bachelors-Nadja zeigt wachsenden Babybauch

Nadja von Die Bachelors gibt ihren Followern einen neuen Einblick in ihre Schwangerschaft. Auf Instagram teilte der Realitystar jetzt ein Video, in dem sie ihren deutlich gewachsenen Babybauch in Szene setzt. Dafür stellte die werdende Mutter ältere Aufnahmen ihres Körpers aus der Zeit vor der Schwangerschaft einem aktuellen Clip gegenüber. Nadja präsentiert ihre mittlerweile deutlich sichtbare, große Babykugel. Durch den direkten Vorher-Nachher-Vergleich wird besonders deutlich, wie stark sich ihr Körper in den vergangenen Monaten verändert hat. Nadja erwartet gemeinsam mit Sänger und Social-Media-Star Mike Singer (26) ein Kind. Ihre Freude über den Nachwuchs bringt sie auch mit der liebevollen Bildunterschrift zu ihrem Babybauchvideo zum Ausdruck. Kurz und emotional bezeichnet sie das ungeborene Kind dort als ihr "Himmelsbaby".

Der werdende Vater selbst ließ mit einer Reaktion auf den Clip nicht lange auf sich warten. Unter dem Social-Media-Beitrag hinterließ Mike einen kurzen, aber eindeutigen Kommentar. "Mein Wunder", schrieb der Musiker und setzte zusätzlich ein rotes Herz dahinter. Damit machte er deutlich, wie sehr er sich auf den gemeinsamen Nachwuchs freut. Auch zahlreiche Follower reagieren auf die neuen Aufnahmen der ehemaligen "Die Bachelors"-Teilnehmerin. In den Kommentaren sammeln sich viele herzliche Reaktionen, Komplimente und gute Wünsche für die Schwangerschaft. Dabei richten sich die Nachrichten sowohl direkt an Nadja als auch an das Paar.

Die Community nimmt damit sichtbar Anteil an diesem besonderen Kapitel im Leben von Nadja und Mike. Ein Follower schrieb der werdenden Mama auf Instagram etwa: "Schönste Babymama." Andere richteten ihre Glückwünsche direkt an das Paar. "So toll! Euch nur das Beste", hieß es in einem weiteren Kommentar. Auch Mikes Community scheint den Nachwuchs bereits ins Herz geschlossen zu haben. Mit den Worten "Unser Team-Singer-Baby" bringt ein Follower die Verbundenheit zu dem Sänger und seiner wachsenden Familie zum Ausdruck. Einige Fans denken bei den aktuellen Schwangerschaftsbildern zudem schon an Nadjas und Mikes Zukunft mit ihrem Kind. Ein besonders optimistischer Kommentar lautet: "Ihr werdet die besten Eltern." Damit feiern die Follower nicht nur Nadjas gewachsene Babykugel, sondern auch den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt des Paares.

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Instagram / nadjaa.os Nadja im Oktober 2026

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Instagram / nadjaa.os Nadja zu Beginn ihrer Schwangerschaft

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026