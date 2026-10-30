Wird Vater: Das war Mike Singers erste Reaktion auf Babynews

Mike Singer (26) wird Papa und plaudert aus, wie er die Babynews aufgenommen hat. Der Sänger und Die Bachelors-Bekanntheit Nadja Osmanovic erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram nutzten seine Fans die Gelegenheit, den werdenden Vater mit Fragen zu löchern. Eine Followerin wollte wissen, wie seine allererste Reaktion auf die Nachricht ausgefallen ist. Mike antwortete: "Kurzer Schockmoment und dann pure Freude." Aber die Community des Musikers interessierte noch etwas anderes brennend: Steht für den Nachwuchs etwa schon ein Name fest? Bei diesem Thema hielt sich Mike auffällig bedeckt.

Auf die Frage nach einem Babynamen schrieb Mike schlicht: "Maybeee." Dazu setzte er ein Emoji, das sich einen Finger vor den Mund hält. Ob die Entscheidung bereits getroffen wurde oder ob das Paar zwischen mehreren Favoriten schwankt, ließ der Sänger offen. Auch wann die beiden den Namen ihres Kindes verkünden wollen, verriet er nicht. Etwas gesprächiger zeigte sich Mike, als es um seine aktuelle Stimmung ging. "Ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit und natürlich auf unser Wunder... Ich genieße aber allgemein jeden Tag – nichts sollte eure Liebe beeinflussen", schrieb er.

Schon beim Wiedersehen von "Die Bachelors" hatte Nadja ihr Babyglück unter dem Herzen getragen. Das hatte sie vor einigen Wochen in einer eigenen Fragerunde bestätigt. Als die Sendung aufgezeichnet worden war, war ihre Verbindung zu Sebastian Paul bereits beendet gewesen. Der Auftritt hatte ihr allerdings schwer zugesetzt. "Ja, war ich und es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Einfach nur unangenehm", hatte sie auf die Frage nach ihrer damaligen Schwangerschaft geschrieben. Besonders bitter für Nadja: Die Nachricht vom Nachwuchs war öffentlich geworden, bevor sie und Mike selbst darüber hatten sprechen wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Nadja und Mike Singer, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / nadjaa.os Nadja Osmanovic, ehemalige "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Nadja und Mike Singer, Oktober 2026