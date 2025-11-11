"A Most Wanted Man"-Star Homayoun Ershadi ist verstorben

Die Schauspielwelt muss einen immensen Verlust verkraften. Homayoun Ershadi ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Grund dafür ist laut der Nachrichtenagentur IRNA eine Krebserkrankung. Der Iraner erlangte weltweit Berühmtheit, als er 1997 die Hauptrolle im Drama "Der Geschmack der Kirsche" übernahm. Der Film von Regisseur Abbas Kiarostami wurde bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und machte den zuvor in der Öffentlichkeit unbekannten Quereinsteiger über Nacht zum gefeierten Star.

Bevor er seine Karriere vor der Kamera startete, lebte Homayoun ein vollkommen anderes Leben: Der gebürtige Architekt arbeitete lange in Teheran, ehe er im Alter von 50 Jahren überraschend entdeckt wurde. Filmregisseur Abbas Kiarostami erspähte den späteren Schauspieler an einer roten Ampel, als sein Auto dort stand. Diese unglaubliche Geschichte erzählte er einst zu Gast bei "Minnesota Public Radio": "Plötzlich hörte ich jemanden an mein Fenster klopfen. Er sagte: 'Ich bin Abbas Kiarostami und möchte einen Film drehen. Möchten Sie darin mitspielen?' Und ich antwortete: 'Ja! Das ist eine große Ehre.'"

Über die Jahre konnte er mit seiner schauspielerischen Leistung sowohl Kritiker als auch ein breites Publikum beeindrucken. Neben zahlreichen iranischen Filmproduktionen war er später auch international erfolgreich, etwa in Filmen wie "Drachenläufer", "Zero Dark Thirty" sowie "A Most Wanted Man". Eine Sprecherin der iranischen Regierung beschrieb seinen Tod auf X als "tragisch" und nannte Homayoun einen "edlen und nachdenklichen Schauspieler des iranischen Kinos".

Homayoun Ershadi im Dezember 2007

Homayoun Ershadi in "Agora"

Homayoun Ershadi, Schauspieler

