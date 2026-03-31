Bonnie Blue gesteht: Schwangerschaft war nur vorgetäuscht

Bonnie Blue (26) sorgt mal wieder für einen Aufreger: Das Model hat jetzt in einem Instagram-Video eingeräumt, dass ihre viel diskutierte Schwangerschaft komplett inszeniert war. In dem Clip, der in einer luxuriösen Villa in Mexiko entstanden ist, zieht sie vor laufender Kamera ihren Silikonbauch aus – und bestätigt damit die seit Wochen kursierenden Fake-Gerüchte. Die OnlyFans-Bekanntheit, die ihre angebliche Schwangerschaft nach einem "Breeding"-Event in einem Londoner Luxus-Anwesen verkündet hatte, spricht darin ganz offen von einem kalkulierten Ragebait. Laut Mirror soll ihr der virale Wirbel mit über 100 Millionen Aufrufen sogar rund eine Million Pfund eingebracht haben.

In dem Video bedankt sich Bonnie süffisant bei ihren Kritikern: "Danke an all euch mittelalten dummen Eltern, die auf meinen Ragebait reingefallen sind, denn das hat mir nicht nur die Villa und die Sonne bezahlt, sondern über 100 Millionen Views haben mich 1 Million Pfund reicher gemacht", erklärt sie laut Mirror, bevor sie ihren Fake-Babybauch in die Kamera hält und einen Kuss in die Linse haucht. Schon zuvor hatten Fans in TikTok-Clips Unstimmigkeiten entdeckt: Aufnahmen zeigten, wie sich oberhalb des Bikini-Bündchens Falten im vermeintlichen Bauch bildeten und eine Art Gürtel zu erkennen war, an dem der Silikonteil befestigt gewesen sein soll.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Bonnie nach ihrer Aktion mit 1.001 Männern Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft ausgelöst, damals aber noch betont: "Ich habe niemals bestätigt, dass ich schwanger bin, weil ich niemals über eine Schwangerschaft lügen würde, das ist ein Schritt zu weit." Umso heftiger fallen nun einige Reaktionen aus – besonders von Frauen, die selbst einen Kinderwunsch haben und sich von der Inszenierung verletzt fühlen. Unter anderem wurde ihr vorgehalten, mit echten Gefühlen von Paaren zu spielen, die seit Jahren vergeblich versuchen, ein Kind zu bekommen. Bonnie selbst gibt in dem aktuellen Clip jedoch lediglich Einblicke in ihren luxuriösen Lifestyle, den sie sich mit provokanten Aktionen und ihrem Content aufgebaut hat, und lässt persönliche Einordnungen oder Entschuldigungen außen vor.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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TikTok / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star, März 2026

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Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali