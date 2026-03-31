James McAvoy bestätigt erstmals Geburt seines zweiten Kindes

James McAvoy (46) hat in einem Interview mit der Zeitung The Guardian erstmals öffentlich die Geburt seines zweiten Kindes bestätigt. Der Schauspieler verriet dabei, dass er mit seiner Ehefrau Lisa Liberati mittlerweile einen gemeinsamen Sohn hat, der bereits vier Jahre alt ist. Die kleine Familie lebt derzeit zusammen in London. Zusätzlich ist James auch Vater seines 15-jährigen Sohnes Brendon, den er mit seiner Ex-Frau Anne-Marie Duff hat. Der gebürtige Schotte hatte die Geburt seines zweiten Sohnes bislang komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sprach nun erstmals über sein Familienleben mit Lisa und dem gemeinsamen Kind.

In dem Gespräch reflektierte der 46-Jährige auch darüber, wie sich das Vatersein in einem höheren Alter anfühlt. "Ein Kind mit 42 zu bekommen, ist in mancher Hinsicht definitiv leichter", erklärte James. Er mache sich weniger Sorgen und sei etwas philosophischer geworden. Gleichzeitig räumte der Schauspieler aber auch ein, dass es Herausforderungen gebe: "Aber es ist auch schwerer, weil man einfach älter und müder ist", so James weiter gegenüber der Zeitung.

James und Lisa lernten sich 2016 am Set des Horrorfilms "Split" kennen, wo sie als persönliche Assistentin von Regisseur M. Night Shyamalan (55) arbeitete. Einige Jahre später begannen die beiden eine Beziehung und heirateten schließlich. Die Hochzeit gab James im Februar 2022 in einem Interview mit The Guardian bekannt, weigerte sich damals jedoch, weitere Details preiszugeben. Der Schauspieler hatte bereits 2017 in einem Interview deutlich gemacht, dass er sein Privatleben auch nach seiner Scheidung von Anne-Marie Duff weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. "Eines der Dinge, die gleichgeblieben sind, ist, dass ich wirklich nicht über mein Privatleben spreche", sagte er damals.

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Getty Images James McAvoy, September 2024

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Getty Images James McAvoy und Lisa Liberati im September 2025 in Toronto

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Pablo Cuadra / Getty Images M. Night Shyamalan, Anya Taylor-Joy und James McAvoy bei einem Event zu "Split"