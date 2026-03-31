Drei Töchter: Wünscht sich Kim Gloss weiteren Nachwuchs?

Babywunsch bei Kim Gloss (33)? Die Sängerin hat ihren Followern offen verraten, wie sie aktuell zu weiterem Nachwuchs steht. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die dreifache Mama darüber, ob sie sich noch ein Kind vorstellen kann – und gab eine klare Tendenz: Derzeit sei das Thema Nachwuchs für sie kein Thema. "Oh, schwierige Frage. Also jetzt gerade ist es sehr weit entfernt. Lassen wir es mal so stehen", erklärte sie.

Im Verlauf der Fragerunde wurde Kim konkreter und verglich ihr jetziges Bauchgefühl mit dem nach dem ersten Geburtstag von Tochter Golda. Früher sei der Wunsch nach einem weiteren Baby sehr stark gewesen: "Ja, ich muss sagen, damals bei Golda, als sie eins wurde, hatte ich richtig das Verlangen. Ich wollte unbedingt wieder schwanger werden. Und ein Geschwisterchen für Golda." Heute klingt das anders. Mit Blick auf ihre jüngste Tochter erklärte Kim: "Jetzt ist Rosa eins. Und da ist das Verlangen nicht so groß. Es ist sehr weit entfernt. Ich weiß es nicht."

Gleichzeitig betonte sie ihre große Zufriedenheit mit ihrem jetzigen Familienglück: "Ich bin echt glücklich über meine Kinder. Ich habe drei wundervolle Töchter auf die Welt gebracht. Die sind wirklich toll." Obwohl Kims Worte gegenüber ihrer Community eindeutig klingen, wolle sie ein viertes Kind aber nicht ausschließen: "Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber jetzt gerade ist es überhaupt nicht Thema." Ob sich das ändert? Ihr Ehemann Alexander Beliaikin wünscht sich zumindest einen Sohn.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, Sommer 2022

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alexander im Jahr 2021