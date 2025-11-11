"Game of Thrones"-Star Roxanne McKee begrüßt Zwillinge

Roxanne McKee (45) verkündet süße Neuigkeiten auf Instagram. Die Game of Thrones-Darstellerin ist Mutter von Zwillingen geworden. In bewegenden Schwarz-Weiß-Fotos zeigt sich die Schauspielerin strahlend glücklich mit ihren winzigen Babys im Arm. "Weniger Schlaf, mehr Liebe", schreibt sie zu den Bildern. Von ihren TV-Kollegen erhält sie sofort liebe Glückwünsche. Ihr "Hollyoaks"-Co-Star Jamie Lomas (50) kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch an euch alle!" Auch Anthony Quinlan freut sich über den Nachwuchs: "Wie toll! Euch beiden alles Gute!"

Auf den Schnappschüssen ist auch Roxannes Verlobungsring zu sehen. Den Antrag ihres Partners, der aktuell noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist, machte sie erst im August dieses Jahres publik. "Ich war mit 13 in ihn verliebt. Er hat mir endlich einen Heiratsantrag gemacht", berichtete sie ihren Fans damals begeistert. Zum gleichen Zeitpunkt zeigte sie erstmals im Netz ihren schwangeren Bauch. Ihren Beitrag unterstrich sie dabei mit den Worten "Gemeinsames Projekt".

Roxanne, die ihre Karriere als Louise Summers in der Serie "Hollyoaks" begann, erlangte durch ihre Rolle als Doreah in "Game of Thrones" internationale Berühmtheit. Nach ihrem Durchbruch in der Fantasy-Serie übernahm sie weitere Rollen sowohl im Fernsehen als auch auf der Kinoleinwand und mauserte sich zu einem bekannten Gesicht in Hollywood. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Roxanne privat ein großer Fan von Gesundheit und Fitness und engagiert sich für die Förderung von Wohlbefinden. Private Einblicke teilt die 45-Jährige jedoch nur zu besonderen Anlässen.

Getty Images Roxanne McKee, Schauspielerin

Instagram / roxanne_mckee Roxanne McKee hält ihre neugeborenen Zwillinge im Arm

Instagram / roxanne_mckee Schauspielerin Roxanne McKee und ihr Partner