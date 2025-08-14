"Game of Thrones"-Star Roxanne Mckee wird erstmals Mutter

Roxanne McKee hat gleich zwei wunderbare Neuigkeiten zu verkünden. Die Game of Thrones-Darstellerin, die durch ihre Rolle der Doreah an der Seite von Emilia Clarke (38) internationale Bekanntheit erlangte, erwartet zum ersten Mal ein Kind. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie in Calvin-Klein-Unterwäsche vor einem Spiegel steht und liebevoll ihre Hand auf ihren Babybauch legt. Doch damit nicht genug: Roxanne gab ebenfalls bekannt, dass sie und ihr Partner sich verlobt haben.

In einer Bilderreihe zeigte die 45-Jährige erstmals ihren Liebsten – unter anderem auf einem süßen Kussfoto. Wenig später folgte ein weiterer Beitrag in ihrer Instagram-Story, in dem sie glücklich mit ihrem Verlobten in die Kamera strahlt und stolz ihre Hand präsentiert. Der funkelnde Ring an ihrem Finger besiegelt das nächste Kapitel in ihrem Leben. "Ich war mit 13 in ihn verliebt. Er hat mir endlich einen Heiratsantrag gemacht", schrieb die Britin dazu. Die Reaktionen ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten: "Ich freue mich riesig für dich", schrieb eine Userin begeistert.

Roxanne, die seit ihrem Durchbruch in der britischen Serie "Hollyoaks" immer wieder auf der Leinwand zu sehen war, genießt ihr privates Glück offensichtlich in vollen Zügen. Mit 104.000 Followern teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben, blieb bisher aber eher zurückhaltend bei Details zu ihrem Privatleben. Umso größer war die Überraschung, als sie nun doppelt Grund zur Freude hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / roxanne_mckee Roxanne McKee im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / roxanne_mckee Schauspielerin Roxanne McKee und ihr Partner

Anzeige Anzeige

Getty Images Roxanne McKee, Schauspielerin

Anzeige

Glaubt ihr, Roxanne bekommt ein Mädchen oder einen Jungen? Ich bin mir sicher, dass sie ein Mädchen bekommt! Ich glaube, es wird ein Junge! Ergebnis anzeigen