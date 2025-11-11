Trauer um "Bruce Allmächtig"-Star: Sally Kirkland ist tot

Die amerikanische Schauspielerin Sally Kirkland ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie US-Medien berichten, wurde die Golden Globe-Gewinnerin am vergangenen Wochenende in ein Hospiz in Palm Springs gebracht. Ein Vertreter der Schauspielerin bestätigte gegenüber dem Promi-Portal TMZ, dass Sally im vergangenen Jahr an Demenz gelitten hatte. Zudem geht aus einer GoFundMe-Seite hervor, dass die Seniorin kürzlich in ihrer Dusche schwer gestürzt war, was ihren Gesundheitszustand weiter verschlechterte.

Sally begann ihre Karriere in den 1960er-Jahren und war vor allem für ihre Rolle im Film "Anna" bekannt, für den sie im Jahr 1988 mit einem Golden Globe als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet wurde. Neben ihrer Filmkarriere war sie auch in zahlreichen Fernsehserien zu sehen – darunter Gastrollen in beliebten Shows wie "Roseanne" und "Criminal Minds". Jüngeren Zuschauern dürfte sie jedoch durch eine kleine Rolle im Hollywood-Blockbuster "Bruce Allmächtig" an der Seite von Jim Carrey (63) in Erinnerung geblieben sein.

Abseits ihrer schauspielerischen Erfolge war Sally für ihr soziales und spirituelles Engagement bekannt. Die Schauspielerin stammt ursprünglich aus New York und war die Tochter eines Publizisten und verbrachte ihr Leben nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Lehrerin und Aktivistin. Sie setzte sich für verschiedene soziale Projekte ein und praktizierte über Jahre Yoga, was sie als wichtigen Teil ihres Lebens ansah. Freundinnen und Freunde beschrieben sie stets als lebensfroh und herzlich. "Sie war ein liebevoller und inspirierender Mensch", heißt es in Kommentaren auf ihrer GoFundMe-Seite, die ursprünglich eingerichtet wurde, um ihre medizinischen Kosten zu decken.

