"Zu viele Spiele": Nick Woltemade offenbart Dating-Flaute

Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel seines Klubs Newcastle United gegen Bayer Leverkusen plauderte der deutsche Fußballer Nick Woltemade (23) bei einer Pressekonferenz überraschend offen über seinen privaten Alltag. Auf die Frage eines Reporters nach seinem Datingleben reagierte der 23-Jährige laut Spiegel zunächst mit einem Lachen, bevor er einräumte: "Ich habe so viele Spiele, ich habe noch niemanden getroffen." Mit den unzähligen Pflichtspielen, die der Zwei-Meter-Mann seit seinem Wechsel nach England absolvierte, sei es schwer, Zeit für Flirts oder neue Bekanntschaften zu finden.

Hinzu kommt die Eingewöhnungsphase, die noch immer andauert: "Ich denke, das ist ganz normal, wenn du in ein neues Land kommst", erklärte Nick, beinahe entschuldigend. Erst im Sommer war er laut Eurosport für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England gewechselt. Seitdem hat der gebürtige Bremer in knapp vier Monaten 28 Partien absolviert – eine Taktung, die wenig Raum für Privates lässt. Dennoch scheint Nick bester Laune: Während der Pressekonferenz berichtete sein Teammanager Eddie Howe, wie viel Spaß er gerade erst bei gemeinsamen Gesprächen dem Kicker gehabt habe. Man habe über die Bundesliga, deutsche Eigenheiten und vieles mehr gesprochen, wobei vor allem Nicks Humor zur Unterhaltung beigetragen habe.

Eddie ließ in seinen Lobeshymnen auf den jungen Stürmer keinen Zweifel daran, dass Nick in der Mannschaft längst gut angekommen ist. "Er hat britischen Humor", betonte der Trainer bei der Pressekonferenz und erklärte, dies sei einer der ersten Charakterzüge gewesen, die ihm bei ihm aufgefallen seien. Der deutsche Nationalspieler habe eine Art, die Menschen um sich herum zum Lachen zu bringen, was schnell für Sympathien in der Mannschaft gesorgt habe. Auch Nick selbst, der kürzlich beinahe zum Fußballer des Jahres gekürt worden wäre, wirkte trotz der vielen Herausforderungen entspannt und bewies, dass er seinen Humor auch bei einem engen Terminplan nicht verliert.

Imago Nick Woltemade nach dem Finale der U21-EM zwischen England und Deutschland in Bratislava, 28.06.2025

Imago Fußballer Nick Woltemade, 2. Dezember 2025 in Newcastle

Imago Fußballer Nick Woltemade in Liverpool, November 2025

