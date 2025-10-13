Wow: Florian Wirtz wird zum Fußballer des Jahres 2025 gekürt

Florian Wirtz (22) ergattert eine weitere Trophäe in seiner jungen Karriere: Kurz vor dem Fußball-WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg wurde der Offensivspieler zum Fußballer des Jahres 2025 gekürt. Die Wahl, die vom Sportmagazin Kicker organisiert wurde, würdigt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison, die er noch bei Bayer Leverkusen erbrachte. Dabei setzte sich Florian vor Michael Olise vom FC Bayern und Nick Woltemade, zuletzt beim VfB Stuttgart, durch. Die Preisübergabe, ursprünglich bei einem Länderspiel in Köln geplant, fand schließlich in Sinsheim statt.

Sein Wechsel im Sommer zum FC Liverpool sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Für eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro verließ Florian die Bundesliga, womit er der bislang teuerste deutsche Fußballer in der Geschichte wurde. Der Start in der Premier League erwies sich für ihn als herausfordernd, doch er hat sich inzwischen immer besser etabliert. In der deutschen Nationalmannschaft ist er längst eine feste Größe unter Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen Nordirland ließ er mit einem spektakulären Freistoßtor erneut sein Können aufblitzen.

Der gebürtige Pulheimer wird für seine beeindruckende Technik und Spielübersicht bewundert, die ihm längst internationale Anerkennung eingebracht haben. Florian begann bereits als Kind in der Fußball-Jugend für Aufmerksamkeit zu sorgen und stieg schnell zu einer zentralen Figur in Leverkusen auf. Abseits des Platzes hält er sein Privatleben eher bedeckt – nur gelegentlich bedankt er sich über soziale Medien bei seinen Fans.

Getty Images Florian Wirtz bei der EM 2024

Getty Images Florian Wirtz, Mai 2025

Getty Images Florian Wirtz und Aaliyah im Mai 2024