Patti LaBelle erkannte spät, wovon "Lady Marmalade" handelt

Patti LaBelle hat in einem Podcast eine überraschende Enthüllung gemacht: Die Sängerin wusste beim Aufnehmen ihres legendären Songs "Lady Marmalade" im Jahr 1974 nicht, worum es in dem Lied eigentlich geht. Auf dem IRL-Podcast von Angie Martinez erklärte die 82-Jährige jetzt, dass ihr und ihrer Band Labelle die wahre Bedeutung des Hits erst klar wurde, nachdem er bereits auf dem Markt war. "Als wir diesen Song aufnahmen, hatten wir keine Ahnung, worum es darin geht – bis der Song herauskam und sich wirklich gut verkaufte", sagte sie im Gespräch mit Martinez.

Erst dann fiel Patti auf, dass der berühmte Refrain "Voulez-vous coucher avec moi?" schlicht "Wollen Sie heute Nacht mit mir schlafen?" bedeutet – und dass der Song das Leben von Sexarbeiterinnen beschreibt. "Sie ist eine Prostituierte", brachte sie es auf den Punkt. Die unerwartete Erkenntnis brachte ihr prompt Gegenwind ein, wie People zusammenfasst: Nonnen beschwerten sich über das Lied. Doch die Sängerin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. "Ich würde einfach sagen: 'Nun ja, die müssen auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich kann ihnen nicht die Matratze wegziehen. Die müssen tun, was sie tun müssen'", erzählte sie. Für Patti bleibt "Lady Marmalade" vor allem eines: ein Hit – ganz egal, worum es darin geht.

Die Erfolgsgeschichte des Songs hörte damit nicht auf. Im Jahr 2001 wurde "Lady Marmalade" für den Soundtrack von Baz Luhrmanns (63) Film "Moulin Rouge!" neu aufgenommen – diesmal von Christina Aguilera (45), Pink (46), Lil' Kim (51) und Mya. Die gemeinsame Version räumte bei den Grammys 2002 den Preis für die beste Popkollaboration mit Gesang ab. Und auch das Original von Labelle wurde gewürdigt: Im Jahr 2003 wurde es in die Grammy Hall of Fame aufgenommen.

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Getty Images Patti LaBelle bei den BET Awards

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Getty Images Patti LaBelle bei einem Konzert in New York

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Getty Images Lil Kim, Mya, Christina Aguilera und Pink bei den MTV Video Music Awards in New York, September 2001